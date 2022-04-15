Lista de relacionados do Vasco para o jogo contra o CRB tem dois reforços recentes. Confira

O Vasco chegou a Maceió (AL) na madrugada desta sexta-feira para enfrentar, neste sábado, o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Zé Ricardo poderá contar com dois dos reforços apresentados oficialmente esta semana. São eles o lateral-direito Gabriel dias e o atacante Erick.Estão fora do grupo o lateral-direito Léo Matos e, dentre os contratados mais recentes, o atacante Zé Vitor e o meia atacante Palacios. Confira a lista completa dos jogadores cruz-maltinos na capital alagoana.