Lista de relacionados do Vasco para o jogo contra o CRB tem dois reforços recentes. Confira

O Vasco chegou a Maceió (AL) na madrugada desta sexta-feira para enfrentar, neste sábado, o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Zé Ricardo poderá contar com dois dos reforços apresentados oficialmente esta semana. São eles o lateral-direito Gabriel dias e o atacante Erick.Estão fora do grupo o lateral-direito Léo Matos e, dentre os contratados mais recentes, o atacante Zé Vitor e o meia atacante Palacios. Confira a lista completa dos jogadores cruz-maltinos na capital alagoana.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Goleiros: Alexander, Fintelman e Thiago RodriguesZagueiros: Anderson Conceição, Quintero e Zé VitorLaterais: Gabriel Dias, Weverton, Edimar e RiquelmeMeio-campistas: Andrey, Bruno Nazário, Juninho, Nene, Vitinho, Yuri e Zé GabrielAtacantes: Erick, Figueiredo, Gabriel Pec, Getúlio, Lucas Oliveira e Raniel