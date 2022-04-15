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Lista de relacionados do Vasco para o jogo contra o CRB tem dois reforços recentes. Confira

O lateral-direito Gabriel Dias e o atacante Erick estão em Maceió (AL) com a delegação cruz-maltina para o duelo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

15 abr 2022 às 13:16

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 13:16

O Vasco chegou a Maceió (AL) na madrugada desta sexta-feira para enfrentar, neste sábado, o CRB, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico Zé Ricardo poderá contar com dois dos reforços apresentados oficialmente esta semana. São eles o lateral-direito Gabriel dias e o atacante Erick.Estão fora do grupo o lateral-direito Léo Matos e, dentre os contratados mais recentes, o atacante Zé Vitor e o meia atacante Palacios. Confira a lista completa dos jogadores cruz-maltinos na capital alagoana.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Goleiros: Alexander, Fintelman e Thiago RodriguesZagueiros: Anderson Conceição, Quintero e Zé VitorLaterais: Gabriel Dias, Weverton, Edimar e RiquelmeMeio-campistas: Andrey, Bruno Nazário, Juninho, Nene, Vitinho, Yuri e Zé GabrielAtacantes: Erick, Figueiredo, Gabriel Pec, Getúlio, Lucas Oliveira e Raniel
Crédito: GabrielDiasfoiapresentadooficialmentecomojogadordoVasconaúltimaquarta-feira(Foto:FelippeRocha/Lance!

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