Lisca valoriza vitória suada do Vasco: 'Tem jogo que não vai dar para reclamar. O importante foi somar'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Não foi a atuação que o torcedor do Vasco gostaria. Pelo contrário, o final do jogo contra o Vila Nova foi dramático. Mas o técnico Lisca entende que, conquistados os três pontos, as ponderações ficam em segundo plano. Até porque é um início de trabalho e também há mérito do adversário na partida.- No segundo tempo, as pessoas acham que o treinador joga o time para trás, mas o Higo Magalhães foi muito bem - ponderou o treinador cruz-maltino, antes de finalizar:

- Precisamos melhorar nosso contra-ataque. Em algumas situações do campeonato vamos precisar dele. O Pec talvez já em Belém tenha possibilidade de retornar. É um grupo. Vamos precisar de todos. O Romulo esteve bem, tinha a expectativa da bola aérea. Hoje não dá para reclamar muito da vitória. Tem jogo que não vai dar pra reclamar. O importante foi somar. A pontuação de 64, acho que nos dará o acesso - observou o treinador.

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