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Lisca valoriza vitória suada do Vasco: 'Tem jogo que não vai dar para reclamar. O importante foi somar'

Para treinador, Vila Nova teve méritos ao endurecer a partida que terminou com 1 a 0 no placar favorável ao Cruz-Maltino...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 01:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 01:08
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Não foi a atuação que o torcedor do Vasco gostaria. Pelo contrário, o final do jogo contra o Vila Nova foi dramático. Mas o técnico Lisca entende que, conquistados os três pontos, as ponderações ficam em segundo plano. Até porque é um início de trabalho e também há mérito do adversário na partida.- No segundo tempo, as pessoas acham que o treinador joga o time para trás, mas o Higo Magalhães foi muito bem - ponderou o treinador cruz-maltino, antes de finalizar:
- Precisamos melhorar nosso contra-ataque. Em algumas situações do campeonato vamos precisar dele. O Pec talvez já em Belém tenha possibilidade de retornar. É um grupo. Vamos precisar de todos. O Romulo esteve bem, tinha a expectativa da bola aérea. Hoje não dá para reclamar muito da vitória. Tem jogo que não vai dar pra reclamar. O importante foi somar. A pontuação de 64, acho que nos dará o acesso - observou o treinador.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Lisca completa 49 anos nesta quarta-feira. De presente, a viagem para a capital paraense onde, na sexta-feira, o Vasco encara o Remo.

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