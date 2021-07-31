Lisca lamenta gol no início e cita mudança de postura: 'O Vasco não pode permanecer na Série B'

O Vasco não teve uma boa atuação coletiva e perdeu o clássico para o Botafogo por 2 a 0 no Nilton Santos. Em coletiva de imprensa, o técnico Lisca analisou o desempenho do Cruz-Maltino no clássico e lamentou o gol logo no início. O comandante afirmou que o time pecou na criação das jogadas e pediu uma mudança de postura para recolocar o clube de volta à elite do futebol brasileiro.
- Difícil de dar boa noite com um placar desses e com a maneira que foi o jogo. Levamos um gol numa jogada que já sabíamos. Botafogo desceu bem as linhas, a gente propôs o jogo, circulou bem a bola, mas não teve contundência ofensiva. Machucamos pouco o goleiro do Botafogo, acho que um chute do Sarrafiore. Rodamos bem, mas não conseguimos entrar na área efetivamente. Isso fez o Botafogo marcar mais e atacar mais - disse o treinador, e analisou:
- Rodamos bem, mas não conseguimos entrar na área efetivamente. Isso fez o Botafogo marcar mais e atacar mais. No segundo gol, conseguimos levar um contra-ataque onde acertamos a barreira. Estávamos todos na área. Estávamos mal posicionados para a transição. Hoje realmente foi uma noite muito ruim para nós. Temos de rever uma série de situações - explicou.
Ao ser questionado sobre o time entrar desligado nas partidas, o treinador disse que tem que haver uma mudança de postura. Com isso, ele alertou que o time deve encontrar logo a solução para esses problema.
- É uma questão de atitude, de postura e imposição. Nós vamos cobrar muito isso. Precisamos dar uma resposta para todos e para nós mesmos. É algo corriqueiro, e temos de achar uma solução o mais rápido possível. O início de jogo é muito importante. Isso muito a parte estratégica, principalmente em confiança. Também sofremos um gol no início contra o São Paulo.
- O Botafogo baixou bem o bloco, quebrou mais a bola, procurou não sair jogando e trabalhou em cima do nosso erro. Minimizar o erro e analisar qual vai ser a melhor estratégia. Se continuar assim, o Vasco vai permanecer na Série B. E o Vasco não pode permanecer na Série B. O objetivo do Vasco é o acesso e vamos trabalhar em cima disso - salientou Lisca.
O próximo compromisso do Vasco será na quarta-feira, em São Januário, às 21h30, no jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil diante do São Paulo. Pela Série B, a equipe volta a campo contra o Vitória, sábado, às 19h30, no Barradão.