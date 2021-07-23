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futebol

Lisca desconversa sobre reforços no Vasco, mas avisa: 'Nunca podemos dizer que o grupo está fechado'

Ao lado do diretor executivo de futebol do Cruz-Maltino, Alexandre Pássaro, o novo treinador priorizou, num primeiro momento, o desenvolvimento dos jogadores atuais...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 13:43
Crédito: Reprodução / Vasco TV
É natural que, sempre que um treinador é contratado por um clube, ele indique contratações para melhorar o elenco que comandará. No caso de Lisca, apresentado nesta sexta-feira no Vasco, ele preferiu não indicar as lacunas que observa no elenco, mas indicou que, sim, novos jogadores poderão chegar.- O Vasco é um clube gigante. Nunca podemos dizer que o grupo está fechado. Acredito muito na mescla de juventude e experiência. Peço licença para lembrar de alguns. Romário, Edmundo, Pedrinho foram revelados aqui. A lista é grande. Acredito demais na nova maneira de jogar. Com calma, gradualmente. Vamos analisar e vamos ver. Mas não é a nossa prioridade de momento - minimizou, acrescentando na sequência:
- Nossa prioridade é melhorar a performance deles (jogadores). Nossa missão é melhorar e estabilizar a performance deles. Entender como eles se sentem melhor. Casar as peças e fazer com que a equipe seja coletivamente muito forte. Mas, hoje, o jogador fica, em média, 54 segundos com a bola. Percorre, com a bola, 1,5% da distância por jogo. Entendimento coletivo é o que vamos trabalhar. E também com os jogadores que não estão tendo o desempenho ideal no momento - garantiu Lisca.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Lisca assinou com o Vasco na última terça-feira. Houve tempo e, nesta sexta, o nome dele (Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi) apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Desta forma, ele poderá estar à beira do campo no jogo contra o Guarani, neste sábado.
Ele comanda o primeiro treino no Vasco na tarde desta sexta-feira, no CT do Almirante.

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