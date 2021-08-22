Lisca cobra reforços no Vasco: 'Temos muita coisa boa, mas precisamos de correções. Isso é bem visível'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Terceira derrota seguida. Tão ruim quanto a posição do Vasco na Série B - 11º - é o início de trabalho de Lisca pelo Cruz-Maltino. Após o resultado de 2 a 0 para o Operário, o treinador, menos abatido do que depois do último revés, afirmou que a equipe precisa de reforços. E que ele indicará quais ao presidente do clube, Jorge Salgado, e ao diretor executivo de futebol do clube, Alexandre Pássaro.- Não posso falar que o elenco foi mal montado, seria falta de respeito com o Pássaro, com o presidente e com a diretoria. Mas o primeiro turno mostrou. Aqui tem ótimos jogadores, garotada, mas a competição é diferente. Muitas vezes a imposição é na força. O Vasco já jogou a Série B, mas tem que se adaptar. Não estou sem alma, mas não adianta ficar me estrebuchando na beira do campo - ressaltou Lisca sobre o comportamento discreto ao longo da partida deste sábado. E ele adicionou:

- Seria falta de caráter falar que o grupo foi mal montado. Temos muita coisa boa, mas precisamos de correções. Isso é bem visível para todos. É hora de fazer um sacrifício. Precisamos achar soluções para 20 milhões de pessoas. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu me dediquei muito para chegar num clube como o Vasco e não estou nada satisfeito. Quero mostrar que não estou aqui de paraquedas. Tenho diagnóstico de um mês de trabalho. O campeonato está mostrando ser duro, parelho. Vimos um time (Operário) que não articulou muito, mas foi eficaz - analisou Lisca.

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