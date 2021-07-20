Lisca agradece à diretoria do Vasco, faz promessa à torcida e se dirige aos jogadores: 'Aumentar essa luta'

Crédito: Divulgação/Twitter do Vasco

Já de contrato assinado com o Vasco, o técnico Lisca disse as primeiras palavras como técnico do Cruz-Maltino. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, ele agradeceu à diretoria, se dirigiu diretamente aos jogadores e prometeu entrega à torcida.

Confira a classificação da Série B- Muito orgulho, muita honra. Quero agradecer à diretoria, na pessoa do presidente Jorge Salgado, pela confiança no trabalho, em especial ao Alexandre Pássaro, que esteve na minha casa. Dizer para os jogadores do Vasco, convocar vocês para continuar nessa luta, aumentar essa luta e mergulhar de cabeça nos nossos objetivos, que são o retorno à Série A e uma grande Copa do Brasil - afirmou, antes de completar: