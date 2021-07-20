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Lisca agradece à diretoria do Vasco, faz promessa à torcida e se dirige aos jogadores: 'Aumentar essa luta'

Treinador assinou com o Cruz-Maltino nesta terça-feira e assume o comando da equipe nesta sexta...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 20:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 20:38
Crédito: Divulgação/Twitter do Vasco
Já de contrato assinado com o Vasco, o técnico Lisca disse as primeiras palavras como técnico do Cruz-Maltino. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube, ele agradeceu à diretoria, se dirigiu diretamente aos jogadores e prometeu entrega à torcida.
Confira a classificação da Série B- Muito orgulho, muita honra. Quero agradecer à diretoria, na pessoa do presidente Jorge Salgado, pela confiança no trabalho, em especial ao Alexandre Pássaro, que esteve na minha casa. Dizer para os jogadores do Vasco, convocar vocês para continuar nessa luta, aumentar essa luta e mergulhar de cabeça nos nossos objetivos, que são o retorno à Série A e uma grande Copa do Brasil - afirmou, antes de completar:
- Jogo a jogo, bola a bola, representando vocês, torcedores vascaínos, que são a razão de viver do clube. Beijo no coração de vocês, prometo muita luta, trabalho, dedicação e vamos à luta - pregou o comandante. Lisca começa os trabalhos no Vasco nesta sexta-feira. Até lá, inclusive nesta quarta, quem comanda a equipe é Alexandre Gomes, técnico do time sub-20, interinamente.

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