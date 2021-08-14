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Lisca admite atuação ruim do Vasco na derrota para o Remo: 'Foi uma noite "Não" para todos nós'

Para o treinador, de positivo ficou a luta de um time jovem diante de tantos desfalques. Concentração e disposição foram ponderadas pelo comandante da equipe...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 00:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 00:31
Crédito: Lisca vive início de trabalho com irregularidade no comando do Vasco (Reprodução / Youtube Vasco TV
Foi uma noite em que nada deu certo. Contra o Remo, o Vasco apresentou poucas virtudes e teve expostas em alto grau as piores deficiências da equipe. O técnico Lisca, após a derrota, admitiu a fraca atuação da equipe com uma expressão do vocabulário particular dele: tudo que o time tentou não conseguiu. Por isso foi um jogo "não" do Cruz-Maltino.- Foi uma noite "Não" para todos nós. Bola parada, aspecto tático... tomamos um gol, depois outro de bola parada... de positivo fica a luta. O time não desistiu, com Cayo Tenório, Pec, Figueiredo... a meninada. Porque não é fácil. eles se entregaram demais - valorizou o treinador, que completou:
- O que aconteceu na circunstância do jogo é que não ficou bem para nós hoje. No aspecto anímico, na concentração, fechar o fundo... ficou bem negativo. Foi uma noite "Não" para todos nós. A responsabilidade é toda nossa. Hoje não conseguimos. O início eu gostei, contra o São Paulo (segundo jogo), eu gostei também da postura. Hoje, talvez pelo cansaço e pelas trocas, sentimos demais e não conseguimos manter o nível que vínhamos tendo - lamentou Lisca.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco retorna neste domingo para o Rio. O próximo desafio é na quarta-feira, contra o Londrina. Tal duelo será em São Januário.

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