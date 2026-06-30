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Cultura

5 filmes e séries que chegam à HBO Max em julho de 2026

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma de streaming ao longo do mês
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Junho de 2026 às 18:55

As estreias de julho prometem movimentar o catálogo da HBO Max (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock)
As estreias de julho prometem movimentar o catálogo da HBO Max Crédito: Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock
Os assinantes da HBO Max têm motivos de sobra para atualizar a lista de favoritos em julho. O catálogo ganha novos filmes e séries que apresentam histórias marcantes, personagens cativantes e enredos repletos de emoção, humor e reviravoltas, agradando quem busca produções de diferentes gêneros. As novidades incluem dramas emocionantes, romances intensos, aventuras fantásticas e comédias que prometem render boas maratonas.
A seguir, confira 5 filmes e séries que chegam à HBO Max em julho de 2026!

1. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas – 01/07

&#8220;Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas&#8221; mostra um filho tentando descobrir a verdade por trás das incríveis histórias contadas pelo pai (Imagem: Columbia Pictures do Brasil | Shutterstock)
“Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas” mostra um filho tentando descobrir a verdade por trás das incríveis histórias contadas pelo pai (Imagem: Columbia Pictures do Brasil | Shutterstock) Crédito:
O filme acompanha Will Bloom (Billy Crudup), que retorna à casa da família ao descobrir que seu pai, Edward Bloom (Albert Finney), está gravemente doente. Incomodado pelas histórias fantásticas que ouviu durante toda a vida, ele decide descobrir o que realmente aconteceu no passado e separar a realidade da imaginação.
Enquanto busca respostas, a trama revisita a juventude de Edward (Ewan McGregor), mostrando aventuras extraordinárias, encontros marcantes e personagens curiosos que transformaram sua vida em uma grande lenda. Aos poucos, Will compreende que, mais importante do que distinguir o que foi real ou inventado, é entender o legado, o amor e a forma única como o pai escolheu contar sua própria história.

2. Mamonas Assassinas – O Filme – 03/07

&#8220;Mamonas Assassinas – O Filme&#8221; relembra a trajetória da banda que conquistou o Brasil com humor, irreverência e muito rock (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)
“Mamonas Assassinas – O Filme” relembra a trajetória da banda que conquistou o Brasil com humor, irreverência e muito rock Crédito: Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES
O longa acompanha a trajetória da banda Mamonas Assassinas, desde os primeiros passos como um grupo de amigos apaixonados por música até a conquista do sucesso em todo o Brasil. Com muito humor, irreverência e apresentações marcantes, os músicos transformaram canções cheias de personalidade em um fenômeno que conquistou fãs de diferentes gerações.
Ao retratar os desafios enfrentados antes da fama e a rápida ascensão do grupo, a produção também aborda os laços de amizade entre os integrantes e o impacto que deixaram na música brasileira. A história culmina no trágico acidente aéreo que interrompeu a carreira da banda no auge do sucesso, reforçando o legado que permanece vivo décadas depois.

3. Longe Demais – 06/07

&#8220;Longe Demais&#8221; acompanha Alya, que enfrenta uma poderosa família enquanto luta para proteger o filho e mudar o próprio destino (Imagem: Reprodução digital | Kanal D e HBO Max)
“Longe Demais” acompanha Alya, que enfrenta uma poderosa família enquanto luta para proteger o filho e mudar o próprio destino Crédito: Imagem: Reprodução digital | Kanal D e HBO Max
A novela turca acompanha Alya, uma mulher que deixa a vida que construiu para cumprir o último desejo do marido falecido: levá-lo para ser enterrado em Mardin, na Turquia. Ao chegar ao país com o filho, ela se vê diante da poderosa família Albora, que faz de tudo para impedir que os dois deixem a região.
Enquanto tenta proteger o filho e recuperar a própria liberdade, Alya mergulha em uma trama marcada por disputas familiares, segredos e tradições que desafiam seus planos. Em meio aos conflitos, ela acaba se aproximando de Cihan Albora, irmão de seu falecido marido, dando início a uma intensa história de amor que muda o destino de todos os envolvidos.

4. Stuart Não Consegue Salvar o Universo – 23/07

&#8220;Stuart Não Consegue Salvar o Universo&#8221; leva o protagonista a uma aventura entre dimensões para impedir que uma falha no espaço-tempo destrua o universo (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)
“Stuart Não Consegue Salvar o Universo” leva o protagonista a uma aventura entre dimensões para impedir que uma falha no espaço-tempo destrua o universo Crédito: Imagem: Reprodução digital | HBO Max
O spin-off da série “The Big Bang Theory”, criado por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady — os mesmos responsáveis pela série original —, chega com oito episódios e uma premissa absurda e cheia de humor. Stuart Bloom, o dono da livraria de quadrinhos The Comic Center of Pasadena e personagem querido da série principal, tem sua rotina completamente virada de cabeça para baixo ao quebrar acidentalmente um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, abrindo uma fissura no espaço-tempo que ameaça destruir todo o universo. Em uma tentativa desesperada de impedir o Armagedom, Stuart atravessa dimensões e encontra versões alternativas dos personagens que os fãs já conhecem e amam.

5. O Drama – 31/07

&#8220;O Drama&#8221; acompanha um casal que vê o relacionamento ser abalado por um segredo revelado às vésperas do casamento (Imagem: Reprodução digital | A24)
“O Drama” acompanha um casal que vê o relacionamento ser abalado por um segredo revelado às vésperas do casamento Crédito: Imagem: Reprodução digital | A24
Às vésperas do casamento, Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) parecem viver a fase mais feliz de suas vidas — envolvidos nos preparativos e pela expectativa de um futuro em comum. No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transforma em um ponto de ruptura quando um segredo inesperado vem à tona.
A revelação abala profundamente a relação e coloca em dúvida tudo o que construíram até então. Entre questionamentos, inseguranças e conflitos emocionais, o casal passa a encarar uma realidade desconfortável: talvez nunca tenham conhecido, de fato, um ao outro. Conforme a tensão cresce, eles se veem obrigados a confrontar o passado, repensar suas escolhas e decidir se o amor que compartilham é suficiente para resistir às verdades que agora os separam.

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