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Lionel Messi revela que pretende retornar para o Barcelona

Atacante possui contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, mas pensa em voltar a trabalhar no clube catalão mesmo que após a aposentadoria dos gramados...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 08:44

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:44

Crédito: PAU BARRENA / AFP
Lionel Messi revelou que voltar a trabalhar no Barcelona está em seus planos. Em entrevista ao jornal "Sport", o atleta do Paris Saint-Germain não garantiu que este retorno será ainda como um jogador profissional de futebol, mas afirmou estar aberto a outras funções.- Sempre disse que me encantaria poder ajudar o clube no que eu possa ser útil e somar para que a equipe esteja bem. Gostaria de ser secretário técnico em algum momento. Não sei se será no Barcelona ou não. Ou se será de outra maneira (um retorno). Se tiver a possibilidade, gostaria de voltar a ajudar o clube que amo para que siga crescendo e siga sendo um dos melhores do mundo.
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O craque argentino também afirmou que fez o possível para seguir vestindo a camisa blaugrana e que em nenhum momento Joan Laporta, presidente do Barcelona, propôs ao camisa 10 um contrato para que jogasse de graça.
- Fiz todo o possível para ficar. Nunca, em nenhum momento, me pediram para jogar de graça. Me pediram que reduzisse o salário em 50% e fiz sem nenhum problema. Estávamos com disposição para ajudar o clube. Ninguém me pediu para jogar de graça e me parece fora de lugar as palavras do presidente. Me doeram, pois acredito que não havia necessidade de falar isso.
No Paris Saint-Germain, Messi está se adaptando ao futebol francês e não consegue repetir o mesmo sucesso e as mesmas atuações que tinha com a camisa do Barcelona. O camisa 30 possui três gols em três partidas na Champions League, embora não tenha balançado as redes na Ligue 1.

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