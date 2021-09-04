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futebol

Linhas do VAR não funcionam em gol anulado do Vasco em São Januário

Ao Premiere, CBF informa que 'questões técnicas' atrapalharam avaliação de conclusão de Daniel Amorim, em jogo no qual Cruz-Maltino empatou em 1 a 1 com Brasil-RS...
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Publicado em 

03 set 2021 às 21:53

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 21:53

Crédito: Polêmica voltou a entrar em campo na Colina (Rafael Ribeiro / Vasco
A polêmica voltou a passar por São Januário. No empate em 1 a 1 entre Vasco e Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, pela vigésima-segunda rodada da Série B, as linhas do VAR não funcionaram ao analisar um impedimento de Daniel Amorim assinalado aos 37 minutos do segundo tempo. A informação foi divulgada pela CBF ao canal Premiere.
+ Veja como está a classificação da Série B!Aos 37 minutos do segundo tempo, Andrey cobrou falta e a bola carimbou a trave da equipe xavante. Na volta, o atacante cruz-maltino aproveitou uma brecha e completou para o gol vazio. O assistente levantou a bandeira apontando o impedimento. Após três minutos de espera, prevaleceu a decisão do gramado.A CBF afirmou que "questões técnicas" causaram o problema nas linhas. Devido à falha na tecnologia, a decisão de campo prevaleceu. O próprio Daniel Amorim marcou o gol de empate da equipe cruz-maltina. Erison abriu o placar para o Brasil de Pelotas.
O Vasco também teve um pênalti anulado no decorrer da partida. O árbitro apontou para a marca de cal assim que Léo Matos caiu em dividida com João Siqueira. Após três minutos de paralisação, a cobrança foi anulada.
A equipe de Lisca tem 32 pontos em 22 partidas e volta a campo na segunda-feira (6), contra o Avaí, na Ressacada.

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