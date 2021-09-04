Linhas do VAR não funcionam em gol anulado do Vasco em São Januário

Crédito: Polêmica voltou a entrar em campo na Colina (Rafael Ribeiro / Vasco

A polêmica voltou a passar por São Januário. No empate em 1 a 1 entre Vasco e Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, pela vigésima-segunda rodada da Série B, as linhas do VAR não funcionaram ao analisar um impedimento de Daniel Amorim assinalado aos 37 minutos do segundo tempo. A informação foi divulgada pela CBF ao canal Premiere.

+ Veja como está a classificação da Série B!Aos 37 minutos do segundo tempo, Andrey cobrou falta e a bola carimbou a trave da equipe xavante. Na volta, o atacante cruz-maltino aproveitou uma brecha e completou para o gol vazio. O assistente levantou a bandeira apontando o impedimento. Após três minutos de espera, prevaleceu a decisão do gramado.A CBF afirmou que "questões técnicas" causaram o problema nas linhas. Devido à falha na tecnologia, a decisão de campo prevaleceu. O próprio Daniel Amorim marcou o gol de empate da equipe cruz-maltina. Erison abriu o placar para o Brasil de Pelotas.

O Vasco também teve um pênalti anulado no decorrer da partida. O árbitro apontou para a marca de cal assim que Léo Matos caiu em dividida com João Siqueira. Após três minutos de paralisação, a cobrança foi anulada.