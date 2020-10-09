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futebol

Lindoso vibra com o fim da seca de vitórias no Inter

Após uma série de resultados negativos, o Colorado voltou a ganhar pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 00:44

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 00:44

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Uma das novidades no Internacional diante do Bragantino foi o volante Rodrigo Lindoso. Seguro, ele deu estabilidade ao meio-campo Colorado e ajudou o time a vencer.Na coletiva de imprensa, o atleta comemorou o fim da seca de vitórias, que já durava quatro partidas no Brasileirão.
‘Viemos de 4 tropeços, nos cobrávamos pela vitória. Nunca é fácil, mas é mérito nosso, o Brasileiro é muito difícil. Também perdemos para o Fortaleza como líderes. Pensamos jogo a jogo e viemos aqui para fazer nosso papel, sem pensar em jogos paralelos’, afirmou.
Com 25 pontos e na vice-liderança, o Inter volta a campo no domingo, contra o Athletico, no Beira-Rio.

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