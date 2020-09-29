AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lincoln, do Flamengo: 'Tenho metas a cumprir e muitas bocas pra calar'

Atacante compartilhou mensagem no Instagram após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 08:15
Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!
Após ter seu nome envolvido em nova polêmica com um dirigente do Flamengo, o atacante Lincoln - que foi um dos jovens titulares no empate com o Palmeiras, no domingo - usou as redes sociais para publicar uma mensagem.
- Tenho metas a cumprir e muitas bocas pra calar. Merecíamos mais. Orgulho dos crias - compartilhou o atleta, em seu Instagram, recebendo o apoio de outros companheiros de time no Flamengo, como Hugo Souza, Renê e Lázaro. Por conta do surto de Covid-19 no elenco profissional, o Flamengo recorreu a jovens da base para montar o time. Neste cenário, com 18 desfalques ao todo, o empate em 1 a 1 e a atuação segura dos garotos do Ninho foi comemorado.
A publicação polêmica, após este jogo, foi de Paulo Cesar Pereira Filho, vice de secretaria do clube. A paródia do filme "A Queda", que conta as últimas horas do ditador alemão Adolf Hitler no poder, compartilhada pelo dirigente tinha uma série de brincadeiras com o rival paulista, mas também uma piada na qual Lincoln foi alvo de uma piada.
- "O Lincoln começou jogando como titular. Como não ganha de um time com o Lincoln?" - dizia parte do vídeo compartilhado pelo dirigente do Flamengo.
Anteriormente, Lincoln já havia sido criticado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap - nome forte da direção de Landim -, em declaração que gerou incômodo entre as partes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mesmo sem o título, Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina
Mesmo sem o título, Lionel Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina
Imagem de destaque
Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem de destaque
Comece a semana protegido: 3 orações poderosas para pedir proteção e afastar energias negativas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados