Lincoln, do Flamengo: 'Tenho metas a cumprir e muitas bocas pra calar'

Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!

Após ter seu nome envolvido em nova polêmica com um dirigente do Flamengo, o atacante Lincoln - que foi um dos jovens titulares no empate com o Palmeiras, no domingo - usou as redes sociais para publicar uma mensagem.

- Tenho metas a cumprir e muitas bocas pra calar. Merecíamos mais. Orgulho dos crias - compartilhou o atleta, em seu Instagram, recebendo o apoio de outros companheiros de time no Flamengo, como Hugo Souza, Renê e Lázaro. Por conta do surto de Covid-19 no elenco profissional, o Flamengo recorreu a jovens da base para montar o time. Neste cenário, com 18 desfalques ao todo, o empate em 1 a 1 e a atuação segura dos garotos do Ninho foi comemorado.

A publicação polêmica, após este jogo, foi de Paulo Cesar Pereira Filho, vice de secretaria do clube. A paródia do filme "A Queda", que conta as últimas horas do ditador alemão Adolf Hitler no poder, compartilhada pelo dirigente tinha uma série de brincadeiras com o rival paulista, mas também uma piada na qual Lincoln foi alvo de uma piada.

- "O Lincoln começou jogando como titular. Como não ganha de um time com o Lincoln?" - dizia parte do vídeo compartilhado pelo dirigente do Flamengo.