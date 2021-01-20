Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lincoln, do Flamengo, é anunciado pelo Vissel Kobe, do Japão

Atacante brasileiro jogará no time de Iniesta e disse estar feliz com o novo desafio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 08:53

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 08:53

Crédito: Divulgação/Vissel Kobe
O atacante Lincoln é o novo reforço do Vissel Kobe, do Japão. Na manhã desta quarta-feira, o clube asiático anunciou o brasileiro, que enviou uma mensagem aos torcedores do país.
SERÁ QUE DÁ PARA O FLA? VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
- Olá, torcedores do Kobe! Quem está falando é o Lincoln. Que Deus abençoe o nosso ano. Estou muito feliz com o novo desafio na minha vida. Espero retribuir a todo carinho que vocês têm por mim. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Até breve!Lincoln chega ao Vissel Kobe por uma transferência definitiva. A negociação renderá ao Flamengo cerca de três milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos do jogador.
O brasileiro, na última semana, recebeu uma proposta do Cincinnati, dos EUA, mas preferiu o futebol asiático. Ele não queria se transferir de forma definitiva, mas acabou aceitando. No Vissel Kobe, Lincoln jogará ao lado de Iniesta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados