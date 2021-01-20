Lincoln, do Flamengo, é anunciado pelo Vissel Kobe, do Japão

Crédito: Divulgação/Vissel Kobe

O atacante Lincoln é o novo reforço do Vissel Kobe, do Japão. Na manhã desta quarta-feira, o clube asiático anunciou o brasileiro, que enviou uma mensagem aos torcedores do país.

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- Olá, torcedores do Kobe! Quem está falando é o Lincoln. Que Deus abençoe o nosso ano. Estou muito feliz com o novo desafio na minha vida. Espero retribuir a todo carinho que vocês têm por mim. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Até breve!Lincoln chega ao Vissel Kobe por uma transferência definitiva. A negociação renderá ao Flamengo cerca de três milhões de dólares por 75% dos direitos econômicos do jogador.