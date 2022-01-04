Linares x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

O Barcelona estreia na Copa do Rei diante do Linares, nesta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Os culés são os atuais campeões do torneio e chegam para o confronto após uma grande vitória no Campeonato Espanhol. Por outro lado, os mandantes já eliminaram o Alavés e chegam com esperança.NÃO SERÁ FÁCIL- Espero uma partida difícil e complicada, é jogo único. O Linares é uma boa equipe, tem um bom treinador e trabalha bem nas transições. Sabemos a dificuldade desses confrontos. Para nós, quase não há como não ganhar, pois todos nos consideram favoritos - disse Xavi, técnico do Barcelona.
ELENCO DESFALCADOAssim como no duelo contra o Mallorca, pela La Liga, o Barcelona não deve contar com o elenco completo por conta de diversos casos de Covid-19 na última semana e lesões. Com isso, Xavi deve encontrar algumas dificuldades em montar a equipe titular, embora possa dar oportunidades para os mais jovens no início da Copa do Rei.
Data e horário: 5/1/2022, às 15h30 (de Brasília)Local: Estádio Municipal de Linarejos, em Linares (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LINARES (Técnico: ALberto González)Brimah; Perejon, Lara, Gomez e Barbosa; Sanchidrian, Alex, Rodri e Carnicer; Díaz e Etxaniz
Desfalques: Nenhum
BARCELONA (Técnico: Xavi)Neto; Mingueza, Lenglet, Umtiti e Araújo; Nico, Busquets e Puig; Akhomach, Luuk de Jong e Jutglá
Desfalques: Memphis Depay, Sergi Roberto, Pedri, Ansu Fati e Martin Braithwaite (machucados). Philippe Coutinho, Abde Ezzalzouli, Gavi, Ousmane Dembele, Alejandro Balde, Jordi Alba e Sergiño Dest (Covid-19)