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Liga inglesa desqualifica Abramovich do cargo de diretor do Chelsea, e governo estuda possíveis investidores

Dono dos Blues segue sofrendo sanções por parte das autoridades britânicas e terá que vender o clube. Imprensa local aponta dois principais candidatos a adquirir a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 12:58

Publicado em 12 de Março de 2022 às 12:58

Organizadora da primeira divisão inglesa, a Premier League anunciou neste sábado que o Roman Abramovich foi desqualificado do cargo de diretor do Chelsea. A ação faz parte das sanções do governo britânico contra o oligarca, que tem ligação com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, responsável por autorizar um ataque contra a Ucrânia no fim de fevereiro.A decisão da organização impede que Abramovich possa comandar o Chelsea, fazendo com que ele venda o clube de maneira imediata. O dono dos Blues já anunciou que vai fazer o negócio, mas as tratativas ainda não avançaram com um novo interessado.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Em entrevista à "Sky Sports", o ministro de Tecnologia britânico, Chris Philp, informou que os eventuais interessados em adquirir as ações do Chelsea podem procurar o governo do Reino Unido para saber as condições do negócio.
- Pelas condições da licença, a venda não seria permitida. Mas, se um comprador aparecer, seria aberto a este comprador ou ao clube para que abordassem o governo e consultassem as condições que permitam uma venda - disse Chris Philp.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!
Segundo o jornal "The Guardian", dois concorrentes estão entre os possíveis compradores do Chelsea: o empresário inglês Nick Candy e um consórcio liderado por Todd Boehly e Hansjörg Wyss.
Crédito: RomanAbramovichédonodoChelseadesdejulhode2003(Foto:IANKINGTON/AFP

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