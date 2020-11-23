Liderança técnica e entrega: Luan dá esperança ao torcedor do Corinthians

O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Grêmio, na Neo Química Arena, na noite do último domingo. O resultado foi considerado heroico, já que os donos da casa jogaram com dois homens a menos após duas expulsões. Sendo assim, alguns jogadores precisaram se desdobrar em campo, entre eles Luan, que teve grande atuação e trouxe esperança de dias melhores ao torcedor corintiano.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Ainda que o ponto conquistado tenha sido bem menos do que aquilo que se espera de uma partida como mandante, a atuação do Timão trouxe inúmeros bons sinais para a torcida, tanto em termos coletivos quanto individuais. Como equipe, os comandados de Vagner Mancini demonstraram um espírito de superação, dedicação e entrega que há tempos não se via no clube.

Evidentemente que o aspecto anímico foi relevante, mas de nada adiantaria se a organização do time, principalmente defensiva, não estivesse em dia e isso é um dos grandes méritos de Mancini à frente do Corinthians nesses nove jogos que comandou até aqui. A postura da equipe não mudou nem após a primeira nem após a segunda expulsão. Não houve desespero, nem bagunça e o mais importante: Cássio não precisou gastar seus milagres para salvar o Alvinegro.Aliás, quem precisou de movimentos "sobrenaturais" foi Vanderlei, que teve de fazer uma defesa milagrosa em finalização de Fagner, que daria a vitória ao Timão, mesmo com dois jogadores a menos. Muito dessa periculosidade corintiana no campo ofensivo e dessa sustentação defensiva foi possível por conta da grande atuação de Luan, que se superou em diversos aspectos.

O meia-atacante, que já vinha tendo uma participação interessante no 11 contra 11, apareceu ainda mais quando Marllon foi expulso e Mancini sacou Matheus Davó para a entrada de Bruno Méndez. Com isso, o camisa 7 corintiano se tornou o homem mais avançado do time, brigando com os zagueiros e responsável por uma função essencial: segurar a bola.

E isso Luan fez com excelência, como em seus melhores dias de Grêmio. Com técnica acima da média, como todos sabem que ele tem, bastou que se entregasse mais na partida para que o reconhecimento e resultado viessem. Misturando técnica e dedicação, ele chegou a levar perigo para a zaga adversária e quase armou uma bela jogada de gol no segundo tempo.

- Todos sabemos que ele tem a técnica para nos ajudar, o que estava faltando era a entrega. Essa é uma luta diária e tenho visto como ele tem tentado fazer as coisas certas, vejo nos olhos dele, ele é muito sincero no que fala, então, não tenho dúvida em afirmar que ele vai subir de produção. Ele está melhorando e sabe que tem que melhorar mais - disse Vagner Mancini em coletiva.

Luan deixou o campo aos 41 minutos da segunda etapa, extenuado, mas com a sensação de dever cumprido e de que ainda tem muito espaço para melhorar, o que reacende a esperança na torcida corintiana de ver o meia fazendo sucesso no Corinthians. Para isso, Mancini e sua comissão técnica tem feito um trabalho passo a passo e de forma específica com o jogador, que precisa ganhar força, como foi notado em alguns lances durante a partida.