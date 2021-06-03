Liderança, bom na bola aérea e fora do auge físico: como Rafael Moura chega ao Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O camisa 9 chegou. Após mais de um mês em buscas, o Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, a contratação de Rafael Moura. Mesmo com 38 anos, o "He-Man" chega com expectativa para liderar o sistema ofensivo do Alvinegro na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

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Um dos motivos que levam a crer nisto é a liderança do jogador dentro e fora de campo. Na temporada passada, Rafael Moura foi um dos responsáveis pela campanha de recuperação do Goiás no Brasileiro. O Esmeraldino, após um péssimo primeiro turno, se recuperou na segunda metade do torneio e chegou a sonhar com a salvação, mas não deu.

– É um cara muito guerreiro, brigador, bola aérea é bom, tecnicamente falando é bom no ataque. O ponto negativo é a questão da parte física. Ele não consegue manter o ritmo nos dois tempos. Um tempo ele voa, mas não conseguiu manter os dois tempos aqui no Goiás. Mas é muito técnico, é bom na bola aérea e é um líder positivo - analisou André.SUPERAÇÃORafael Moura passou por um drama no ano passado. No começo de outubro, Junia, sua mãe, morreu após travar uma batalha contra o câncer. Ela acompanhava o camisa 9 e era um dos alicerces do atacante. Mesmo assim, o "He-Man" foi importante para o Goiás e deixou a chegar saudade para alguns torcedores.