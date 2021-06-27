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Líder no Coritiba, Willian Farias quer crescimento do Coxa na Série B do Brasileirão

Volante já defendeu Vitória, Cruzeiro, Sport e São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 19:34

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 19:34

Crédito: Divulgação / Coritiba
O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques do Coxa, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, o grupo está no caminho certo e pode evoluir bastante nos próximos meses.
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- Estamos em uma crescente, fazendo bons jogos e conquistando resultado importantes. Precisamos manter esse ritmo agora para crescermos ainda mais de produção na sequência da temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir neste ano ainda. - falou.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO COXA NA SÉRIE BSegundo Farias, o ambiente no grupo tem sido o melhor possível, e isso tem ajudado.
- Nosso grupo é muito bom e tem provado isso em campo. Temos um ótimo ambiente de trabalho e isso ajuda muito. Todos querem o melhor para o clube. - concluiu.

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