Líder no Coritiba, Willian Farias quer crescimento do Coxa na Série B do Brasileirão

Crédito: Divulgação / Coritiba

O volante Willian Farias, do Coritiba, titular e um dos destaques do Coxa, pediu intensidade máxima da equipe na sequência da temporada. Segundo o jogador, o grupo está no caminho certo e pode evoluir bastante nos próximos meses.

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- Estamos em uma crescente, fazendo bons jogos e conquistando resultado importantes. Precisamos manter esse ritmo agora para crescermos ainda mais de produção na sequência da temporada. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode evoluir neste ano ainda. - falou.

VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO COXA NA SÉRIE BSegundo Farias, o ambiente no grupo tem sido o melhor possível, e isso tem ajudado.