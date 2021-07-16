Líder, invicto e dominante: conheça as características do Náutico e saiba e como o Vasco pode tentar pará-lo

Crédito: Wilson Castro/W9 Press/LancePress!

Depois da atuação na vitória sobre o Flamengo, bicampeão da Série A do Campeonato Brasileiro, houve quem esperasse um Vasco soberano na Série B. Mas o que se vê até o momento é uma equipe que demorou a se encontrar e, na liderança, um Náutico que faz o que se esperava do Cruz-Maltino. Os times se enfrentam neste domingo.O Timbu não só nada de braçadas na liderança como tem um dos melhores inícios de todos os tempos da Série B. Em 11 jogos, soma sete vitórias e quatro empates. Tem o melhor ataque (19 gols marcados) e divide o título de melhor defesa com outros três times (cinco gols sofridos). O que este time tem de especial? Como pará-lo. Analisamos.

A primeira e mais óbvia constatação é de que o Vasco vai precisar jogar muito bem, nos três setores, para derrubar a invencibilidade do Alvirrubro. O Náutico é o time com a segunda maior média de posse de bola da competição: 55,34% por jogo. É o time que mais acerta finalizações no alvo (63) e o que tem a segunda maior média de finalizações certas por jogo: 5,73.

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Só que o time comandado por Hélio dos Anjos também é o que tem mais desarmes em números totais (169) e também na média (15,36 por jogo). Ou seja: o time rouba muitas bolas e, quando vai ao ataque, faz muitos gols. E como é pouco vazado, está mais à frente do placar, o que tende a diminuir a pressa para atacar - e, consequentemente, perder a posse da bola.

- O Náutico é um time, hoje, dominante. Às vezes falta eficiência para vencer jogos de forma mais tranquila porque marca com muita pressão e não deixa o adversário jogar - explica, ao L!, Clauber Santana, jornalista do Portal NE45 e Timbucast.

O Cruz-Maltino, então, precisa cuidar bastante da bola, trocar passes com rapidez para evitar tomar o bote dos adversários. A partida de domingo será, apesar de em São Januário, uma prova defensiva para toda a equipe. O time vai precisar evitar que o Náutico tenha qualquer tranquilidade a partir do meio-campo.

Os próximos dados dão a receita: o time pernambucano não precisa de muito para chegar ao gol adversário: é o quinto que menos acerta passes, tanto em números absolutos (3.202) quanto na média por jogo (291,09). Ao mesmo tempo, é também o quinto que mais acerta cruzamentos: são 53 no campeonato. Na média, é o sexto: por jogo, 4.82. Só que é o terceiro que mais erra. Significa que o Náutico tem volume e velocidade para atacar. E não tem vergonha de errar.

A marcação vascaína, na faixa central e nos lados do campo, vai precisar ser constante para evitar os tais cruzamentos. Normalmente, Léo Matos, Galarza e Gabriel Pec são responsáveis pelo setor direito; Zeca e MT pelo esquerdo. Outro dado que dimensiona o poderio do Náutico é o número de dribles. Hélio dos Anjos guia um time que lidera com folga este quesito: 132 em números totais. São 12 por jogo. Também neste ponto é o time que mais erra. De novo: o Náutico erra muito porque tem volume e não tem vergonha de tentar.Jean Carlos é o maestro do Náutico (Tiago Caldas/CNC)A velocidade na construção de jogadas pode ser uma arma para o Vasco para fugir da sufocante marcação do Timbu. Além do sucesso já citado nos desarmes, o visitante deste domingo é o time mais faltoso da Série B, em números absolutos (249) e na médios (22,64 por jogo). E isso não significa cartões. Com 20, o Náutico é quem menos recebeu amarelos no torneio.

- É um time bem coletivo. Mesmo com desfalques, consegue render bem coletivamente com esse modelo de jogo aplicado desde o fim da última Série B: marcação pressão, perde-pressiona. Time objetivo e que cria muito. E que não muda esse estilo fora ou em casa - lembra Clauber.