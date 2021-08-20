Líder em partidas pelo Fluminense na Libertadores, Fred se torna segundo maior artilheiro brasileiro no torneio

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

A noite não teve um final feliz, mas Fred marcou história. No empate por 1 a 1 com o Barcelona de Guayaquil (EQU) que culminou na eliminação do Fluminense da Libertadores, o centroavante se tornou o jogador que mais defendeu o Tricolor em partidas da competição continental, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos.

Além disso, ao marcar de pênalti no último minuto do confronto no Estádio Monumental, no Equador, o camisa 9 também se igualou a Palhinha como segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio. Luizão é o líder do ranking, com 29.

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​Fred encerra a participação em sua quarta Libertadores com o Fluminense como o artilheiro do clube na competição. Ele disputou as edições de 2011, 2012, 2013 e 2021 pelo Flu.

Desde que voltou ao Fluminense, Fred se igualou a Edmundo como o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 153 gols, e está a um de Romário, com 154. Ele já lidera a lista do campeonato na era dos pontos corridos. Além disso, ultrapassou os 400 gols na carreira e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Tricolor (agora com 192 gols, atrás apenas de Waldo – 319).