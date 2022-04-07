Líder em convocados para Seleções de base, Palmeiras tem jovem chamado pelo Canadá

Pelo sexto ano consecutivo, o Palmeiras é o maior fornecedor de talentos para as Seleções Brasileiras de base. Nos próximos dias, sete atletas formados nas fileiras palestrinas irão para a Europa para as disputas do Torneio de Montaigu, na França, e do Torneio de Desenvolvimento UEFA, no País de Gales.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui

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Além dos representantes na Amarelinha, o Verdão teve na última terça-feira um atleta convocado para seleções de base, mas de outro país. O atacante Tiago Coimbra, do time sub-20, foi chamado para disputar dois amistosos com a seleção canadense da categoria entre os dias 11 e 20 de abril, na Costa Rica. O período de testes tem como intuito observar atletas para a disputa do Campeonato CONCACAF sub-20, em junho.

Apelidado de “Canadá” pelos companheiros de Palmeiras, Tiago chegou ao clube em 2021 após atuar pelo Juazeiro-CE. No entanto, seu início no futebol ocorreu no país canadense, em Vancouver, onde morou dos 9 aos 16 anos.Em solo norte-americano, jogou pela Faly Academy, onde foi campeão da Vancouver Metro Soccer League (VMSL) sub-21, além de ter participado de diversos torneios de base na França e nos Estados Unidos. Esta, inclusive, é a primeira chamada do garoto para a Seleção Canadense sub-20.

- Essa convocação é a realização de um sonho para mim. Desde criança sonhei em jogar pela seleção, e a ficha ainda não caiu. É uma sensação indescritível de felicidade e estou bastante ansioso para competir pelo país - declarou o atacante alviverde.

Vale lembrar que o selecionado principal do Canadá disputará a Copa do Mundo de 2022, no Catar, em dezembro.

No entanto, Tiago não é o primeiro de seu país a integrar a base do Verdão. Em 2012, o técnico luso-canadense Marc dos Santos treinou o time sub-15 do Palmeiras e participou da campanha do vice-campeonato paulista da categoria.

Recordista nas Seleções Brasileiras de base desde 2017

O Verdão iniciou a temporada 2022 com dez Crias da Academia convocadas para as seleções de base do Brasil, sendo duas para a equipe sub-20 e oito para o time sub-17. A marca mostra a sina alviverde em ceder talentos para a Amarelinha em recorde que se mantém vivo pelo sexto ano seguido.

Em 2017, primeiro ano da lista, foram 18 nomes no total. Em 2018, o número foi ampliado para 29. Já em 2019, 17 atletas estiveram com a Amarelinha. Em 2020 e em 2021, mesmo com a pandemia, o Verdão teve, respectivamente, 13 e 14 garotos chamados para atividades com as Seleções Brasileiras de base.

Neste ano, a lista dos dez palmeirenses convocados da temporada é composta por Kaique (goleiro) e Giovani (atacante), ambos da equipe sub-20, e pelos garotos Cesar (goleiro), Fellipe Jack (zagueiro), Vitor Reis (zagueiro), Inácio (lateral-esquerdo), Kauan Firmo (lateral-direito), Figueiredo (meio-campista), Luis Guilherme (meio-campista) e Endrick (atacante), todos do sub-17.

O período coincide com o recorde de atletas formados na base palmeirense utilizados no elenco profissional. No ano passado, por exemplo, 29 jogadores atuaram no time comandado por Abel Ferreira, sendo 27 na temporada 2021.

Esse volume de jovens na equipe também estabeleceu um recorde de média de idade em partidas do Brasileirão no atual formato: 19,7 anos, contra o Ceará, pela 38ª rodada do torneio nacional em 2021. A marca anterior pertencia ao São Paulo, que, em 2019, obteve média de 21 anos de idade com os 11 iniciais.

Calendário dos selecionados

Com início em 12 de abril, o Torneio de Montaigu terá jogos do Brasil contra México, Holanda e Inglaterra. Já o outro grupo brasileiro estará no País de Gales e enfrentará os anfitriões, a Espanha e a Turquia pelo Torneio de Desenvolvimento UEFA nos dias 9, 11 e 14 de abril.