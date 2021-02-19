Líder em assistências no Brasileirão, Juninho Capixaba acredita na permanência do Bahia na Série A

O Bahia vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e tem mais duas rodadas para tentar se livrar do rebaixamento. No elenco, o pensamento é focado justamente em ajudar o Esquadrão a permanecer na Série A. Juninho Capixaba, líder em assistências da equipe no Brasileirão, falou sobre a situação e se mostrou confiante por uma reação.
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- Representamos o Bahia dentro de campo, mas também torcemos pelo clube e sentimos, das duas formas, o desconforto que é estar numa situação como essa. Estamos focados e faremos de tudo pra que o nosso clube permaneça em seu devido lugar. É hora de nos apoiarmos pra sermos ainda mais fortes e superarmos isso juntos pra que possamos fazer uma próxima temporada diferente - afirmou.
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O lateral tem 48 partidas na atual temporada e mais de 70 jogos na carreira. Ele e o Bahia tem duas decisões pela frente. A equipe é a primeira fora do Z4, com um ponto a mais em relação ao Vasco, atual 17º colocado. Neste sábado, visita o Fortaleza, concorrente direto e dois pontos acima dos baianos na tabela. A última rodada será contra o Santos, na quinta-feira, dia 25.