Líder em assistências no Brasileirão, Juninho Capixaba acredita na permanência do Bahia na Série A

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

O Bahia vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro e tem mais duas rodadas para tentar se livrar do rebaixamento. No elenco, o pensamento é focado justamente em ajudar o Esquadrão a permanecer na Série A. Juninho Capixaba, líder em assistências da equipe no Brasileirão, falou sobre a situação e se mostrou confiante por uma reação.

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- Representamos o Bahia dentro de campo, mas também torcemos pelo clube e sentimos, das duas formas, o desconforto que é estar numa situação como essa. Estamos focados e faremos de tudo pra que o nosso clube permaneça em seu devido lugar. É hora de nos apoiarmos pra sermos ainda mais fortes e superarmos isso juntos pra que possamos fazer uma próxima temporada diferente - afirmou.

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