Líder e com 100% de aproveitamento, Benfica visita Boavista no Português

Crédito: Divulgação / Benfica

Com um início de Campeonato Português perfeito, o líder Benfica de Jorge Jesus tem mais um compromisso nesta segunda-feira. No fechamento da 6ª rodada, o clube de Lisboa visita o 17º colocado Boavista, às 18h (de Brasília), em busca da sexta vitória e da manutenção da liderança.Seguido de perto pelo vice-líder Sporting, o Benfica procura manter a boa fase recente. Além dos 100% no campeonato nacional, a equipe também ainda não tropeçou na fase de grupos da Liga Europa. Foram duas vitórias em duas rodadas, sendo a última na quinta-feira passada, diante do Standard Liège, da Bélgica.

Nesse início de temporada, a equipe comandada por Jorge Jesus vem se destacando pelo poderio ofensivo e pelas goleadas. O clube tem o melhor ataque do Campeonato Português, com 15 gols, e aposta suas fichas na boa fase de Seferovic, Waldschmidt e Darwin Nuñez. Em coletiva neste domingo, o treinador ex-Flamengo comentou sobre o momento da equipe.

- No último jogo acrescentei à exibição o fato de sentir que foi o melhor jogo que a equipe tinha feito até agora. Tudo aquilo que definimos para os momentos do jogo, o time esteve bem. Trabalhamos todos os dias, como todas as equipes, e vamos melhorar. Tivemos momentos muito bonitos.

O Boavista, por sua vez, não vive boa fase. O clube ainda não venceu na atual edição do Português e amarga a penúltima colocação. Foram três empates e duas derrotas, incluindo uma por 5 a 0 para o Porto.