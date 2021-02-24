Líder do Brasileirão, Flamengo também encabeça ranking de camisas mais procuradas e vendidas

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Às vésperas da reta final do Campeonato Brasileiro, o Flamengo também tem se destacado fora dos campos. Líder da tabela de classificação da edição 2020, o clube carioca atravessa bom momento, o que tem feito com que seus torcedores procurem, cada vez mais, honrar o clube com a camisa rubro-negra.

+ Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no MorumbiUm levantamento da OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online, identificou que o Flamengo foi o campeão em procura e venda de camisas de futebol em janeiro deste ano, com preço médio de R$ 124,10 dentre as encontradas no site.

O Palmeiras, campeão da taça Libertadores, aparece na vice-liderança do ranking da OLX, seguido pelo Corinthians. Na classificação oficial do Brasileirão, os dois clubes aparecem, respectivamente, nas sétima e décima posições.

O Sport, que se salvou do rebaixamento no Brasileirão apenas nas rodadas finais, não perdeu o apoio dos torcedores, que fizeram com que o time pernambucano aparecesse em sexto lugar na lista das camisas mais procuradas e em oitavo entre as mais vendidas.

Os campeonatos tendem a movimentar a procura dos torcedores por camisas de seus times. Em plataformas de seminovos e usados, como a OLX, os consumidores conseguem encontrar vasta opção de modelos a preços vantajosos, quando comparados a uma camisa nova.

+ Simule os resultados da 38ª rodada do BrasileirãoVeja o ranking completo dos dez times que tiveram maior procura e venda de camisas na OLX em janeiro:

TOP 10 Camisas mais procuradas (jan/2021)1. Flamengo2. Palmeiras3. Corinthians4. Vasco5. São Paulo6. Sport7. Fluminense8. Santos9. Grêmio10. Cruzeiro