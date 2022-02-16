Líder de assistências do Cariocão, Daniel Borges analisa início de 2022 no Botafogo: 'Me sinto no auge'

Um dos destaques do início de temporada do Botafogo na temporada 2022 é Daniel Borges. Isso porque, além do trabalho no setor defensivo lateral, que chegou ao clube no ano passado, também é peça importante no ataque. Até aqui, ele é o líder do Campeonato Carioca em assistências, com quatro. Nesse sentido, o camisa 20 analisou o bom momento que vive com a camisa alvinegra e destacou que se sente no auge da carreira.> Textor vê Botafogo com condição de contratar jogadores de nível mundial - As assistências ajudam a equipe e é isso que me deixa feliz. Treino muito para dar o melhor no jogo e é importante servir meus companheiros e dar essa confiança para eles também. Sei que posso continuar, me sinto no auge e quanto mais eu puder ajudar o Botafogo em todas as competições, eu cresço e o time cresce também - disse Daniel Borges.