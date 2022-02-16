Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Líder de assistências do Cariocão, Daniel Borges analisa início de 2022 no Botafogo: 'Me sinto no auge'
futebol

Líder de assistências do Cariocão, Daniel Borges analisa início de 2022 no Botafogo: 'Me sinto no auge'

O lateral-direito também projetou a sequência de jogos do Botafogo contra o Resende, Flamengo e Portuguesa, respectivamente, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 18:01
Um dos destaques do início de temporada do Botafogo na temporada 2022 é Daniel Borges. Isso porque, além do trabalho no setor defensivo lateral, que chegou ao clube no ano passado, também é peça importante no ataque. Até aqui, ele é o líder do Campeonato Carioca em assistências, com quatro. Nesse sentido, o camisa 20 analisou o bom momento que vive com a camisa alvinegra e destacou que se sente no auge da carreira.> Textor vê Botafogo com condição de contratar jogadores de nível mundial - As assistências ajudam a equipe e é isso que me deixa feliz. Treino muito para dar o melhor no jogo e é importante servir meus companheiros e dar essa confiança para eles também. Sei que posso continuar, me sinto no auge e quanto mais eu puder ajudar o Botafogo em todas as competições, eu cresço e o time cresce também - disse Daniel Borges.
Depois da vitória diante do Vasco, o Botafogo terá pela frente, nos três próximos jogos, o Resende, o Flamengo e a Portuguesa, respectivamente. Daniel Borges espera continuar manter o nível de atuação e garantiu não sente pressão com essa sequência.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
- Agora temos alguns jogos difíceis pela frente. O pensamento é sempre manter esse nível de atuação para, independente de quem dar o passe ou marcar, o Botafogo sair vencedor. A pressão é natural, o Botafogo tem que se classificar para a próxima fase e temos confrontos diretos, principalmente contra o Flamengo, mas estamos preparados para isso.
Na expectativa de mais uma boa partida de Daniel Borges, o Botafogo volta a campo na quinta-feira, às 18h, no Nilton Santos, contra o Resende. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
*Dados retirados do site FootStats
Crédito: DanielBorgessomaquatroassistênciasnatemporada(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados