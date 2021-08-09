Libertadores: veja a programação do Flamengo até o jogo contra o Olimpia

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo precisará absorver logo o duro golpe sofrido no último domingo, quando foi goleado para o Internacional, no Maracanã. Desta vez, o compromisso será fora de casa e pela ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, no Paraguai. O início da preparação se dará às 14h30 desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Esta tarde também marcará um importante agendamento: a reavaliação da situação física de Pedro, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Inter, já na reta final, e deixou o campo mancando. Há o receio grande por parte do departamento médico que o camisa 21 seja baixa por algumas semanas.

Além de Pedro, Rodrigo Caio, Piris da Motta e Renê são outros jogadores que podem permanecer em recuperação e como ausentes na lista de relacionados de Renato Gaúcho.

A fim de apagar o revés passado, o Flamengo ainda terá mais um treino no Rio antes de embarcar para Assunção. O segundo treino da semana será nesta terça-feira, às 9h, quando a preparação tática com os titulares será aprimorada. Logo depois, os jogadores seguirão no Ninho do Urubu para, em seguida, rumar à capital paraguaia em voo fretado.

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A partida entre Flamengo e Olimpia será realizada às 19h15 desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, com transmissão televisiva do Fox Sports e em Tempo Real no LANCE!.