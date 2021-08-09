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futebol

Libertadores: veja a programação do Flamengo até o jogo contra o Olimpia

Fla atuará na partida de ida das quartas de final às 19h15 desta quarta-feira, em Assunção...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 11:54
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo precisará absorver logo o duro golpe sofrido no último domingo, quando foi goleado para o Internacional, no Maracanã. Desta vez, o compromisso será fora de casa e pela ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, no Paraguai. O início da preparação se dará às 14h30 desta segunda-feira, no Ninho do Urubu. Esta tarde também marcará um importante agendamento: a reavaliação da situação física de Pedro, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Inter, já na reta final, e deixou o campo mancando. Há o receio grande por parte do departamento médico que o camisa 21 seja baixa por algumas semanas.
Além de Pedro, Rodrigo Caio, Piris da Motta e Renê são outros jogadores que podem permanecer em recuperação e como ausentes na lista de relacionados de Renato Gaúcho.
A fim de apagar o revés passado, o Flamengo ainda terá mais um treino no Rio antes de embarcar para Assunção. O segundo treino da semana será nesta terça-feira, às 9h, quando a preparação tática com os titulares será aprimorada. Logo depois, os jogadores seguirão no Ninho do Urubu para, em seguida, rumar à capital paraguaia em voo fretado.
+ Rumo a Montevidéu: veja o chaveamento do Fla na Libertadores
A partida entre Flamengo e Olimpia será realizada às 19h15 desta quarta-feira, no Estádio Manuel Ferreira, com transmissão televisiva do Fox Sports e em Tempo Real no LANCE!.
Já o confronto de volta ocorrerá no Mané Garrincha, no dia 18 de agosto e no mesmo horário - o Flamengo decide em casa por ter feito uma campanha superior na fase de grupos.

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