Libertadores: Torcida do Talleres, próximo rival do Flamengo, promete boas-vindas à Nação em Córdoba

A semana de Libertadores ficou marcada por episódios de racismo, como no caso da partida entre Flamengo e Universidad Católica, em Santiago, onde a torcida rubro-negra foi hostilizada e sofreu agressões no estádio. Na quarta, o time carioca volta a viajar pela Copa, mas a recepção em Córdoba, promete ser diferente. Em vídeo do diário "La Voz Del Interior", os torcedores do Talleres, da Argentina, dão dicas de como aproveitar a cidade e dão boas-vindas à Nação.Veja a classificação do Grupo H e as próximas rodadas da Copa Libertadores!Na produção, os torcedores do Talleres mostram como é a culinária e o clima do pré-jogo no Estádio Mario Alberto Kempes, palco do jogo de quarta-feira.