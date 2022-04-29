Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Libertadores: Torcida do Talleres, próximo rival do Flamengo, promete boas-vindas à Nação em Córdoba
futebol

Libertadores: Torcida do Talleres, próximo rival do Flamengo, promete boas-vindas à Nação em Córdoba

Em vídeo do diário "La Voz Del Interior", de Córdoba, torcedores do Talleres dão boas-vindas e dicas para os rubro-negros aproveitarem a cidade antes da partida entre os times...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 15:52

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 15:52

A semana de Libertadores ficou marcada por episódios de racismo, como no caso da partida entre Flamengo e Universidad Católica, em Santiago, onde a torcida rubro-negra foi hostilizada e sofreu agressões no estádio. Na quarta, o time carioca volta a viajar pela Copa, mas a recepção em Córdoba, promete ser diferente. Em vídeo do diário "La Voz Del Interior", os torcedores do Talleres, da Argentina, dão dicas de como aproveitar a cidade e dão boas-vindas à Nação.Veja a classificação do Grupo H e as próximas rodadas da Copa Libertadores!Na produção, os torcedores do Talleres mostram como é a culinária e o clima do pré-jogo no Estádio Mario Alberto Kempes, palco do jogo de quarta-feira.
No encontro entre os clubes no Rio de Janeiro, os torcedores que viajaram de Córdoba ao Rio de Janeiro elogiaram a recepção carioca e prometem retribuir o carinho. A partida no Maracanã ocorreu sem registro de incidentes entre as torcidas. Ao fim do duelo - vencido por 3 a 1 pelo Flamengo -, a equipe da Argentina ainda deu um bom exemplo, deixando o vestiário totalmente limpo.
Crédito: TorcedoresdoTalleresprometemboarecepçãoàtorcidadoFlamengoemCórdoba(Foto:Reprodução/LaVoz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados