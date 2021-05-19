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futebol

Libertadores: torcida do Flamengo inova no mosaico para o jogo desta quarta

Invicto na Libertadores, Rubro-Negro recebe a Liga de Quito nesta quarta-feira, às 21h, e se garante nas oitavas como líder do Grupo G em caso de vitória no Maracanã
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Publicado em 19 de Maio de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 11:40
Crédito: Reprodução
Invicto na Libertadores, o Flamengo está a poucas horas de entrar em campo para fazer o seu último jogo em casa pelo Grupo G do torneio. O adversário desta quarta-feira será a LDU, às 21h, pela 5ª rodada, no Maracanã. E o palco já está com o mosaico preparado pela torcida devidamente pronto, com direito à inovação nas arquibancadas. Além da frase "Onde estiver, estarei", cuja alusão é a uma das principais músicas cantadas pela Nação, desde 2007, o mosaico conta com o mapa-múndi em preto e branco, o chamariz do dia, além do escudo (CRF) do clube.
+ Veja e simule a tabela da Libertadores
O Flamengo está muito próximo de alcançar o primeiro objetivo na Libertadores. Basta um empate ao time de Rogério Ceni contra a LDU, nesta quarta, para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa. Já uma hipotética vitória assegura a classificação como líder de seu grupo.

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