Libertadores: torcida do Flamengo inova no mosaico para o jogo desta quarta

Invicto na Libertadores, o Flamengo está a poucas horas de entrar em campo para fazer o seu último jogo em casa pelo Grupo G do torneio. O adversário desta quarta-feira será a LDU, às 21h, pela 5ª rodada, no Maracanã. E o palco já está com o mosaico preparado pela torcida devidamente pronto, com direito à inovação nas arquibancadas. Além da frase "Onde estiver, estarei", cuja alusão é a uma das principais músicas cantadas pela Nação, desde 2007, o mosaico conta com o mapa-múndi em preto e branco, o chamariz do dia, além do escudo (CRF) do clube.
+ Veja e simule a tabela da Libertadores
O Flamengo está muito próximo de alcançar o primeiro objetivo na Libertadores. Basta um empate ao time de Rogério Ceni contra a LDU, nesta quarta, para garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa. Já uma hipotética vitória assegura a classificação como líder de seu grupo.