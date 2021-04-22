Libertadores, Sul-Americana... saiba onde assistir aos jogos de quinta-feira

A quinta-feira (22) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O dia marca a estreia do Corinthians na fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021. O Timão entra em campo às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, Assunção.
Já o Fluminense entra em campo pela rodada inicial da fase de grupos da Libertadores de 2021. O Tricolor carioca enfrenta o River Plate (ARG), às 19h (de Brasília), no Maracanã.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h – Atlético de Madrid x HuescaLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
15h – Portimonense x BenficaCampeonato PortuguêsOnde assistir: Fox Sports
15h45 – Napoli x LazioCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports
16h – Leicester x West BromPremier LeagueOnde assistir: ESPN
16h – Talleres x EmelecSul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
17h – Barcelona x GetafeLa LigaOnde assistir: ESPN Brasil
19h – Fluminense x River PlateLibertadoresOnde assistir: Facebook Watch e Fox Sports
19h15 – RB Bragantino x TolimaSul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15 – Grêmio x La EquidadSul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15: Aragua x Lanús Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
19h15: Bolivar x Arsenal de SarandíSul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h30 - Atlético Nacional x Universidad CatólicaLibertadoresFacebook Watch
21h30 - River Plate (PAR) x Corinthians Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
21h30 - Libertad x Palestino Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
22h15 – Peñarol x Sport HuancayoSul-Americana Conmebol TV
23h - São Caetano x Ponte PretaCampeonato Paulista Onde assistir: SporTV, Premiere
23h - Junior Barranquilla x Independiente Santa Fe Libertadores Onde assistir: Facebook