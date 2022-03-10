Libertadores: Olimpia x Fluminense terá trio de arbitragem chileno; veja a escala

Depois de uma arbitragem que até gerou reclamações, o Fluminense já sabe quem comandará a partida de volta da terceira fase da Libertadores, diante do Olímpia (PAR), na próxima quarta-feira. Roberto Tobar, do Chile, vai apitar o confronto no Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21h30 (de Brasília).Os auxiliares serão Cristian Schimann e Claudio Rios, também do Chile. Vale lembrar que nesta fase ainda não há a presença do árbitro de vídeo. A expectativa é que o recurso fique à disposição a partir das oitavas de final da Libertadores.

Tobar já apitou cinco partidas do Fluminense na história, sendo três vitórias, um empate e uma derrota. Os triunfos foram todos pela Copa Sul-Americana. Dois 1 a 0 em 2018, quando o Flu bateu o Defensor (URU) e o Nacional (URU), além de um 4 a 1 em 2019 diante do Atlético Nacional (COL). Os outros dois jogos foram pela Libertadores de 2021, ambos no Maracanã. Primeiro, na estreia contra o River Plate (ARG) empatada em 1 a 1 e na derrota para o Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1.

Uma curiosidade é que Héctor Baldassi será novamente o assessor de vídeo, ou seja, avaliará a arbitragem. Ele exerceu a mesma função na partida de ida e gerou repercussão nas redes sociais por ter sido o árbitro que apitou a partida entre Fluminense e LDU na final da Libertadores em 2008, no Maracanã, com diversas polêmicas.