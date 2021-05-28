Libertadores: o que fica de lição para o Flamengo após sequência aquém na fase de grupos

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo se classificou em primeiro lugar do Grupo G da Libertadores. Com saldo positivo de cinco gols, não perdeu na chave em que tinha LDU, Unión La Calera e Vélez Sarsfield, e encerrou, invicto, com 12 pontos (três vitórias e três empates). Mas há um inegável sinal de alerta incomodando no horizonte. Rodrigo Caio e Rogério Ceni que me permitam discordar de suas opiniões. O Flamengo, apesar de não ter sofrido gols contra o Vélez, no insosso empate em 0 a 0 da última noite, voltou a demonstrar fragilidade no sistema defensivo e na bola aérea. Longe do ideal, o camisa 3 e Gustavo Henrique cometeram oito faltas, ao todo (cinco apenas Caio), e saíram amarelados. Quase todas foram cometidas em saídas dos zagueiros para o combate direto, expondo uma recomposição defensiva falha e preocupante para o restante da temporada.

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Na frente, dessa vez, o talento individual não decidiu, como ocorreu através da canhota de Arrascaeta no jogo de ida (e estreia) contra o Vélez.

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Quanto a fator positivo, o Flamengo teve a boa volta de Diego Alves, que fez boas defesas, mas chamou mais a atenção - novamente - pela liderança ao instruir o sistema defensivo. A sequência do goleiro será importante para o Fla ser um time mais equilibrado, já que, pelo que foi visto no returno da Libertadores, em uma sequência aquém do esperado, com empates e rendimento frustrantes, Ceni tem mais a corrigir do que a enaltecer.

POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS NAS OITAVAS

Líder do Grupo G, o Flamengo garantiu lugar no Pote 1 no sorteio das oitavas de final da Libertadores, que será realizado na próxima terça-feira (1). Dessa forma, os possíveis adversários do Rubro-Negro na próxima fase são: Defensa y Justicia (ARG), Olimpia (PAR), Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG), São Paulo, Universidad Católica (CHI), Vélez Sarsfield (ARG) e Cerro Porteño (PAR).

O foco agora, contudo, é a estreia no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Palmeiras, às 16h.

RESUMO DO FLA NO GRUPO G DA LIBERTADORES

Jogos: 6Vitórias: 3Empates: 3Derrotas: 0Aproveitamento: 66,6%Campanha na Libertadores: 5ª melhor

Gols marcados: 14Gols sofridos: 9Principal artilheiro: Gabigol (6 gols)

As escalações:

Vélez Sarsfield 2x3 Flamengo (1ª rodada da Libertadores)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol - Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo 4x1 Unión La Calera (2ª rodada da Libertadores)Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Willian Arão (Léo Pereira) e Filipe Luís; Gerson, Diego (João Gomes), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol - Técnico: Rogério Ceni.

LDU 2x3 Flamengo (3ª rodada da Libertadores)Diego Alves (Hugo Souza); Isla, Willian Arão, Bruno Viana (Gustavo Henrique) e Filipe Luís; João Gomes (Hugo Moura), Diego Ribas, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol (Renê) - Técnico: Rogério Ceni.

Unión La Calera 2x2 Flamengo (4ª rodada da Libertadores)Gabriel Batista; Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Bruno Viana (Ramon) e Filipe Luís; João Gomes (Pedro), Diego Ribas, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo 2x2 LDU (5ª rodada da Libertadores)Gabriel Batista; Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira (Ramon); Willian Arão, Gerson (Diego Ribas), Everton Ribeiro (João Gomes) e Vitinho (Arrascaeta); Pedro e Gabigol (Bruno Henrique) - Técnico: Rogério Ceni.