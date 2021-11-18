Libertadores: nova carga de ingressos para torcedores do Flamengo é disponibilizada nesta quinta-feira

Como o Estádio Centenário, palco da decisão da Libertadores, poderá receber 100% de público, a Conmebol cedeu uma nova carga de ingressos ao Flamengo, que foi colocada à venda, exclusivamente para sócios-torcedores do Nação, às 10h desta quinta-feira. > veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da LibertaDessa forma, para comprar o ingresso, os sócios deverão, novamente, respeitar as prioridades estabelecidas (veja abaixo), por meio do código de acesso (o mesmo recebido anteriormente) ao site de compra (www.eventim.com.br/libertadores), credenciado pela Conmebol.

VEJA COMO OBTER O CÓDIGO PARA PRIORIDADE DE COMPRA:

- Acesse mengo.com.br/libertadores;- Faça o login com o mesmo CPF e senha que você utiliza no site do Programa Nação; - É necessário dar o aceite no Termo de Adesão;- Anote ou salve o código gerado e não o perca. Você irá utilizá-lo posteriormente, quando abrir a opção de venda dos ingressos da carga destinada ao Flamengo no site de ingressos: www.eventim.com.br/libertadores- Como determinado pelo Flamengo, o seu código para esta venda prioritária da carga destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor.

> Confira e simule a tabela do BrasileirãoVale destacar que a venda para a torcida do Flamengo será restrita aos sócios-torcedores titulares com cadastros ativos e adimplentes até às 16h do dia 30/10/2021, seguindo o mesmo procedimento das vendas anteriores. Assim, qualquer adesão ou atualização no cadastro (como upgrade) não será mais liberada no hotsite do Nação, ou seja, não haverá atualização nos códigos de acesso gerados previamente.

Também é importante lembrar que a organização do jogo e a comercialização das entradas é de exclusiva responsabilidade da Conmebol, cabendo a ela, então, realizar a venda dos ingressos e a arrecadação.

O Flamengo, que tem direito a uma carga de ingressos, assim como em 2019, decidiu por disponibilizar esta carga, de forma prioritária, aos sócios-torcedores, sendo o clube, portanto, o único responsável pelo planejamento e priorização entre os planos, criação e envio dos códigos, formato, dia e horário desta venda. A seguir, veja as prioridades atualizadas de acordo com a nova carga de ingressos cedida pela Conmebol:

Prioridades 0,1 e 2: 18/11/2021, às 10hPrioridade 3: 18/11/2021, às 16hPrioridade 4: 19/11/2021, às 10hPrioridade 5: 19/11/2021, às 16h

Abaixo, veja todas as informações divulgadas no site oficial do Flamengo. Para entrar no site clique aqui. Por conta da liberação das autoridades locais, o Estádio Centenário poderá receber 100% de sua capacidade na decisão da CONMEBOL Libertadores. Desta forma, a entidade cedeu uma nova carga de ingressos para a partida ao Flamengo, que será colocada à venda, exclusivamente para sócios-torcedores do Nação, a partir das 10h desta quinta-feira (18).

Para efetuar a compra do ingresso, os sócios deverão respeitar novamente as prioridades estabelecidas (informadas abaixo), por meio de código de acesso (o mesmo recebido anteriormente) ao site de compra (www.eventim.com.br/libertadores), credenciado pela Conmebol.

ATENÇÃO: alguns endereços eletrônicos contidos nesta matéria ainda não estão liberados, pois só serão ativados com o início das vendas.

Destacamos que a venda para a torcida rubro-negra será restrita aos sócios-torcedores titulares com cadastros ativos e adimplentes até as 16h do dia 30/10/2021, seguindo o mesmo procedimento das vendas anteriores. Desta forma, qualquer adesão ou atualização no cadastro (como upgrade) não será mais liberada no hotsite do Nação, ou seja, não haverá atualização nos códigos de acesso gerados previamente.

É importante ressaltar, também, que a organização do jogo e a comercialização das entradas é de exclusiva responsabilidade da CONMEBOL, cabendo a ela realizar a venda dos ingressos e a arrecadação. O Flamengo, o qual tem direito a uma carga de ingressos, assim como em 2019, decidiu por disponibilizar esta carga, de forma prioritária, aos seus sócios-torcedores, sendo o clube o único responsável pelo planejamento e priorização entre os planos, criação e envio dos códigos, formato, dia e horário desta venda.

Assim, o Flamengo irá, apenas, disponibilizar os códigos de acesso ao site de vendas da entidade, buscando facilitar e priorizar os sócios-torcedores no processo de aquisição das entradas. A DISPONIBILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS PELO FLAMENGO SIGNIFICA UMA PRIORIDADE E NÃO GARANTIA DE COMPRA DE INGRESSO, QUE DEPENDE DA DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. Os ingressos disponíveis para a torcida rubro-negra no Estádio Centenário serão da TRIBUNA COLOMBES, Categoria 4, com o valor de R$1.100,00. Como obter o código para prioridade de compra?- Acesse mengo.com.br/libertadores;- Faça o login com o mesmo CPF e senha que você utiliza no site do Programa Nação; - É necessário dar o aceite no Termo de Adesão;- Anote ou salve o código gerado e não o perca. Você irá utilizá-lo posteriormente, quando abrir a opção de venda dos ingressos da carga destinada ao Flamengo no site de ingressos: www.eventim.com.br/libertadores- Como determinado pelo Flamengo, o seu código para esta venda prioritária da carga destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor. Como comprar o ingresso?PARA BAIXAR O PASSO A PASSO PARA A COMPRA DO INGRESSO, CLIQUE AQUI! IMPORTANTE: A compra está sujeita à disponibilidade dos ingressos.

- Só estarão aptos a participar da compra do ingresso os sócios-torcedores que estiverem com o código e o escalonamento liberados. Orientamos que você não tente utilizar o código antes do horário previsto, para não causar bloqueios ou falhas na utilização;- Tenha salvo ou em mãos o código obtido na primeira etapa;- Acesse www.eventim.com.br/libertadores de acordo com o horário de abertura da sua prioridade de sócio-torcedor e escolha a opção "FLAMENGO". O seu código só funcionará a partir do horário de abertura designado a esta prioridade;- A disponibilização do código de acesso NÃO garante ao sócio-torcedor a compra do ingresso, já que a carga disponibilizada pela Conmebol é limitada.- Caso você feche a sua tela de compra após inserir o seu código ou opte por não concluir a sua compra, o código ficará indisponível por 30 minutos.- Só terão acesso aos códigos os sócios-torcedores titulares, ativos e adimplentes até as 16h do dia 30/10/2021;- O código de prioridade dá direito a apenas uma compra, para que mais sócios-torcedores possam ter a oportunidade de garantir um lugar na final.- As entradas serão nominais e intransferíveis. Confira a data e o horário da abertura de acordo com os níveis de prioridade* definidos pelo Flamengo:

*Vale lembrar que estas datas e horários estarão sujeitos à disponibilidade de ingressos

ATENÇÃO: PRIORIDADES ATUALIZADAS DE ACORDO COM A NOVA CARGA DE INGRESSOS CEDIDA PELA CONMEBOL. Prioridades 0,1 e 2: 18/11/2021 às 10hPrioridade 3: 18/11/2021 às 16hPrioridade 4: 19/11/2021 às 10hPrioridade 5: 19/11/2021 às 16h Reforçamos que os códigos para compra seguem os mesmos e a aquisição segue limitada a 1 entrada por código. Para conferir informações detalhadas sobre os níveis de prioridade, clique aqui! OBSERVAÇÕES:- Como o Flamengo não é detentor do mando de campo para a partida, que é organizada pela CONMEBOL, os sócios-torcedores portadores de pacotes que converteram os seus créditos em reais para a compra de ingressos não terão prioridade especial nesta venda. Além de o Flamengo não ser o organizador do evento, pelos termos dos pacotes uma eventual decisão da Libertadores não estaria incluída;- Os ingressos são nominais e intransferíveis;- Haverá conferência da titularidade dos ingressos no acesso ao estádio. Leve o documento de identificação utilizado na compra do ingresso;- Será obrigatória a troca do voucher gerado na compra online pelo ingresso físico em um dos pontos de troca (serão divulgados em breve os locais, datas e horários dos pontos);- Orientamos ainda que os torcedores fiquem atentos aos termos e condições de compra de ingressos, que são determinados pela Conmebol, e também às orientações da entidade em relação aos protocolos de acesso ao estádio, como uso de máscara, teste de bafômetro no acesso e demais protocolos.