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Libertadores: jogo de volta entre Fluminense e Millonarios terá trio de arbitragem argentino

Tricolor venceu a partida de ida fora de casa por 2 a 1 e decide a vaga na terceira fase na próxima terça-feira...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 14:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 14:50
A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de volta da segunda fase da Libertadores. Na partida entre Fluminense e Millonarios, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, os responsáveis serão novamente argentinos, assim como na Colômbia. O primeiro jogo terminou com vitória tricolor por 2 a 1, de virada.Fernando Rapallini apita o confronto e será auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfa. O árbitro principal já apitou um jogo do Fluminense em 2017, na derrota para a LDU por 2 a 1 nas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor acabou classificado mesmo assim.
Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor do duelo entre Olimpia (PAR) e Atlético Nacional (COL). Em casa, os paraguaios venceram a partida de ida por 3 a 1.
Crédito: FluminensevenceuoMillonariosnojogodeidadaLibertadores(Foto:DanielMunoz/AFP

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