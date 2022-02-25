Libertadores: jogo de volta entre Fluminense e Millonarios terá trio de arbitragem argentino

A Conmebol divulgou a escala de arbitragem para os jogos de volta da segunda fase da Libertadores. Na partida entre Fluminense e Millonarios, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, os responsáveis serão novamente argentinos, assim como na Colômbia. O primeiro jogo terminou com vitória tricolor por 2 a 1, de virada.Fernando Rapallini apita o confronto e será auxiliado por Juan Belatti e Diego Bonfa. O árbitro principal já apitou um jogo do Fluminense em 2017, na derrota para a LDU por 2 a 1 nas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor acabou classificado mesmo assim.