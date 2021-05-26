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Libertadores: Internacional para na defesa do Always Ready, mas avança na ponta do grupo

Colorado foi amplamente a figura de dominação na posse de bola e chances criadas, entretanto não conseguiu converter...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:56

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 20:56
Crédito: Jogo foi disputado em Porto Alegre (Divulgação/Internacional
Apesar de notória superioridade técnica, o Internacional enfrentou o Always Ready no Beira-Rio pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e parou nos erros de conclusão (além de uma noite incrível do goleiro Lampe) no duelo que terminou 0 a 0. Resultado esse que não interferiu na classificação do Colorado em primeiro da chave com 10 pontos enquanto o Olimpia, com uma épica vitória sobre o Deportivo Táchira, avançou em segundo com nove unidades.>A classificação dos oito grupos da LibertadoresSÓ DAVA INTER, MAS...
A postura de pressão na saída de bola e buscar uma velocidade maior na troca de passes quando estava nas proximidades da grande área boliviana era a ideia de jogo esperada e que foi aplicada pelos donos da casa desde o primeiro minuto. Situação essa que, evidentemente, colocava os visitantes na condição de fechar os espaços na sua retaguarda e tentar, sem muito sucesso, buscar a jogada de contra-ataque.
Dentro desse momento com superioridade de posse, Galhardo (duas vezes) além de Saravia, na batida de fora da área que forçou o goleiro Carlos Lampe a fazer uma defesa bastante plástica, foram os nomes das chances mais próximas de abrir o marcador que permaneceu zerado nos primeiros 45 minutos.
BATEU NA PAREDE
Apesar de ter começado a etapa complementar em um ritmo de menor agilidade do que na primeira parte, o panorama geral do confronto não sofreu qualquer alteração onde as linhas do Always Ready atuavam quase que "coladas" a meta defendida por Lampe enquanto o Colorado persistia na busca pelo tento que daria não apenas a dianteira, mas também até mesmo um alívio ao time de Miguel Ángel Ramírez.
Variando jogadas (e também nomes), o Inter empilhou oportunidades e viu Carlos Lampe praticar ainda duas defesas espetaculares que impediam a equipe da casa de, mesmo classificada na ponta da chave, fechar a primeira fase vencendo.
Já nos acréscimos, Victor Cuesta se aproveitou de bola parada e chegou a tocar pro fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento que determinou o empate no Beira-Rio.FICHA TÉCNICA DA PARTIDAINTERNACIONAL 0 x 0 ALWAYS READY
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data/Horário: 26/05/2021 às 21h30Árbitro: Patricio Loustau (ARG)Assistentes: Julio Fernández e Christian Navarro (ambos ARG)Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso (INT)
GOLS: -
INTERNACIONAL (Técnico: Miguel Ángel Ramírez)
Marcelo Lomba; Saravia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Léo Borges; Rodrigo Lindoso (Caio Vidal, aos 22'/2°T), Edenilson (Rodrigo Dourado, aos 30'/2°T), Nonato (Maurício, aos 7'/2°T) e Taison; Thiago Galhardo (Guerrero, aos 31'/2°T) e Carlos Palacios (Lucas Ramos, aos 22'/2°T).
ALWAYS READY (Técnico: Omar Asad)
Lampe; Enoumba, Cabrera, Edemir Rodríguez e Flores; Vander (Algarañaz, aos 39'/2°T), Saucedo, Christian Machado e Ramallo (Hernández, aos 20'/2°T); John Mosquera (Árabe, aos 39'/2°T) e Ovejero (Mascote, aos 27'/2°T).

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