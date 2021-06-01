Libertadores: Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia nas oitavas; veja o chaveamento até a final

O Flamengo já sabe qual caminho terá que trilhar até chegar à "Glória Eterna" na luta pelo terceiro título da Libertadores de sua história. Nesta terça-feira, o sorteio das oitavas de final e do chaveamento até a decisão, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foi definido que o adversário do clube na próxima fase será o Defensa y Justicia-ARG.As partidas de ida das oitavas de final estão programadas para a segunda semana de julho. Próximo rival do Fla (pote 1), o Defensa y Justicia - comandado por Sebastián Beccacece - encerrou a fase de grupos como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, por isso esteve no pote 2.