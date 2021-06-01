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Libertadores: Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia nas oitavas; veja o chaveamento até a final

Rubro-Negro decidirá o jogo da volta das oitavas contra o clube argentino no Maracanã...
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Publicado em 

01 jun 2021 às 13:47

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:47

Crédito: Staff Images/CONMEBOL
O Flamengo já sabe qual caminho terá que trilhar até chegar à "Glória Eterna" na luta pelo terceiro título da Libertadores de sua história. Nesta terça-feira, o sorteio das oitavas de final e do chaveamento até a decisão, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foi definido que o adversário do clube na próxima fase será o Defensa y Justicia-ARG.As partidas de ida das oitavas de final estão programadas para a segunda semana de julho. Próximo rival do Fla (pote 1), o Defensa y Justicia - comandado por Sebastián Beccacece - encerrou a fase de grupos como segundo colocado do Grupo A, com nove pontos, por isso esteve no pote 2.
A chave do lado do Flamengo ainda tem os seguintes duelos: Olimpia-PAR x Internacional; Vélez Sarsfield-ARG x Barcelona-EQU; Cerro Porteño-PAR x Fluminense.
+ Veja a tabela completa da Libertadores
Em tempo: a final da Libertadores 2021 será disputada no dia 21 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. As datas e horários das oitavas ainda serão definidos pela Conmebol.

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