Libertadores: Flamengo divulga atualização da venda de ingressos e desconto para testes de Covid-19

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Já treinando de olho nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo atualizou informações a respeito da venda de ingressos para o duelo de volta desta quarta-feira, contra o Defensa y Justicia-ARG, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília - cuja capacidade está limitada a 25% do público total. O clube, no entanto, não informou a nenhuma parcial de comercialização. Há uma nova programação de troca de ingressos, testes de Covid-19 com valor promocional para torcedores que apresentarem o voucher de ingresso comprado e mais um setor exclusivo para vacinados (Sul Superior).

Cabe destacar ainda que, para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 06/07/2021, ou deverá apresentar resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR, realizado a partir de segunda-feira, dia 19/07.

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A venda (totalmente digital) das entradas começou no último sábado. O valor varia de R$ 140 a R$ 500, e os sócios-torcedores contam om prioridade de acordo com o plano contratado, além de 50% de desconto no valor da inteira.

Confira como adquirir o ingresso para a partida:

1. Acesse o site hhttps://bit.ly/vendadeingressosFlaxDef2021;

2. Faça o login com o seu usuário ou crie um novo;

3. Clique na partida em questão;

4. Selecione o setor desejado e a quantidade de ingressos (se houver convidados, informe os dados dos mesmos);

5. Confirme que está ciente dos termos e condições de compra para essa partida;

6. Realize o pagamento com cartão de crédito;

7. Após a confirmação da compra, imprima o voucher para troca de ingressos.

Não será permitida a entrada no estádio com cartão-ingresso do Nação. Após receber o voucher com a confirmação da compra, o torcedor deverá, obrigatoriamente, retirar o ingresso físico em um dos pontos de troca (confira abaixo os locais e horários disponíveis), com os seguintes documentos (ORIGINAL E CÓPIA):

- Voucher gerado no momento da compra

- Identidade

- Cartão de crédito utilizado na compra

- Caderneta de vacinação que comprove duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante da vacina), até o dia 06/07/2021 ou resultado negativo (não reagente) do exame RT-PCR para Covid-19, realizado a partir de segunda-feira, dia 19/07.

HORÁRIOS DE VENDAS:

17/07, 15h00 - Pacote Maracanã

17/07, 17h00 - Maior do Mundo / +Paixão / Paixão

18/07, 08h00 - Mais Querido / +Amor

18/07, 10h00 - Sempre Contigo / Amor / +Raça

18/07, 12h00 - Jogamos Juntos / Raça

18/07, 14h00 - Onde Estiver

18/07, 16h00 - Público Geral Online

21/07, 12H00 - Encerramento das vendas

Por conta de decreto local, que proíbe a presença de menores de 18 anos, não haverá venda para o plano Nação Jr.

VALORES POR SETOR

Norte Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Sul Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$200,00

Público-geral: R$400,00 (R$200,00 a meia)

Leste Inferior – APENAS VACINADOS (COM AS DUAS DOSES OU DOSE ÚNICA, NOS CASOS INDICADOS PELO FABRICANTE DA VACINA, ATÉ O DIA 06/07/2021)

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Oeste Inferior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$250,00

Público-geral: R$500,00 (R$250,00 a meia)

Norte Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Sul Superior – APENAS VACINADOS

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Leste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Oeste Superior – EXAME RT-PCR NEGATIVO (NÃO REAGENTE)

Sócios-torcedores: R$140,00

Público-geral: R$280,00 (R$140,00 a meia)

Pontos de retirada de ingressos:

Mané Garrincha - Container de troca

Dia 20/07/2021 - Horário de 09:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 09:00 às 19:00

Maracanã – Bilheterias 01 - Setores INFERIORESDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00

Maracanã – Bilheterias 02 - Setores SUPERIORESDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00

Maracanã – Bilheterias 04 - VACINADOSDia 20/07/2021 - Horário de 08:00 às 19:00Dia 21/07/2021 - Horário de 08:00 às 16:00

Sede social do clube na Gávea (sócios do clube)Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 20/07/2021 - Horário de 10:00 às 18:00Dia 21/07/2021 - Horário de 10:00 às 16:00

Lojas oficiais do Flamengo:Espaço Rubro-Negro (Gávea) Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 20/07/2021 - Horário de 15h às 21h

Após realizar a retirada do ingresso, o torcedor deverá colocar uma pulseira que não poderá ser retirada até o término da partida em questão. Para acessar o estádio, além de utilizar a pulseira e ter o ingresso em mãos, ele deverá apresentar novamente toda a documentação original exigida no momento da troca. Não será permitida a entrada no estádio sem um dos documentos obrigatórios. Além disso, realizaremos a aferição de temperatura dos torcedores durante a triagem para entrada no local da partida.

Informações sobre Pacotes de Ingressos comercializados para a temporada 2020

Os sócios-torcedores que adquiriram o Pacote Maracanã para a temporada 2020 e o mantiveram ativo terão prioridade inicial e exclusiva na aquisição de ingressos, das 15h às 17h de sábado (17). Os ingressos terão o custo de R$0,00 para esses torcedores e foram alocados no setor Norte Superior e o Voucher para a troca já se encontram em seu carrinho de compra no site de ingressos, sendo necessária a impressão do mesmo para anexar aos demais documentos e fazer a retirada dos ingressos de acordo com o procedimento já descrito anteriormente.