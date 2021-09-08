Libertadores: Conmebol confirma mudança da partida entre Flamengo e Barcelona para o Maracanã

É oficial: a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, válida pela semifinal da Libertadores, será disputada no Maracanã. A decisão foi confirmada pela Conmebol na tarde desta quarta-feira. O duelo acontece no dia 22 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).Vale lembrar que, na última terça-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu liberar parcialmente a presença de público nos jogos do Flamengo a partir de 15 de setembro. Dessa forma, o Maracanã está liberado para receber 50% da capacidade do público na partida entre o Rubro-Negro contra o Barcelona de Guayaquil.
> Flamengo disponibiliza ônibus para time rival voltar para casa após jogos> Veja a tabela da Libertadores Vale destacar que três jogos do Flamengo servirão como eventos-teste na cidade do Rio de Janeiro, com a liberação de 35% a 50% da capacidade total Maracanã. Confira as datas abaixo:
15 de setembro - Copa do BrasilFlamengo x Grêmio - Liberação de 24.783 lugares (cerca de 35% do estádio)
19 de setembro - Brasileirão Flamengo x Grêmio - Liberação de 28.324 lugares (cerca de 40% do estádio)
22 de setembro - LibertadoresFlamengo x Barcelona (EQU) - Liberação de 35.045 lugares (cerca de 50%)
*Em atualização