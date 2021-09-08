Libertadores: Conmebol confirma mudança da partida entre Flamengo e Barcelona para o Maracanã

É oficial: a partida entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, válida pela semifinal da Libertadores, será disputada no Maracanã. A decisão foi confirmada pela Conmebol na tarde desta quarta-feira. O duelo acontece no dia 22 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).Vale lembrar que, na última terça-feira, a prefeitura do Rio de Janeiro decidiu liberar parcialmente a presença de público nos jogos do Flamengo a partir de 15 de setembro. Dessa forma, o Maracanã está liberado para receber 50% da capacidade do público na partida entre o Rubro-Negro contra o Barcelona de Guayaquil.