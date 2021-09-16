Libertadores: arbitragem está definida para primeira semifinal entre Flamengo e Barcelona (EQU)

Na próxima quarta-feira, dia 22, Flamengo e Barcelona (EQU) iniciam a disputa por uma vaga na decisão da Libertadores em partida no Maracanã, às 21h30. A Conmebol já definiu a arbitragem do duelo, que será uruguaia. Andres Cunha será o árbitro principal, com Richard Trinidad e Martin Soppi como assistentes. Leodan Gonzalez, também do Uruguai, será o árbitro de vídeo do jogo de ida.+ Confira as chaves e as datas das semifinais da Copa Libertadores 2021!O Flamengo está invicto nesta edição da Libertadores - são sete vitórias e três empates, com 28 gols pró e 12 contra. O Barcelona já perdeu duas partidas, mas decidirá a semifinal em casa, em Guayaquil, por ter feito uma campanha na fase de grupos melhor. O jogo no Monumental será no dia 29 de setembro.