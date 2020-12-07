Libertad-PAR x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela ida das quartas da Copa Libertadores, Libertad e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Com a melhor campanha da Fase de Grupos, o Verdão eliminou o Delfín-EQU nas oitavas de final com placar agregado de 8 a 1 e assumiu o posto de melhor ataque da Copa Libertadores, com 25 gols.
Já o time paraguaio volta a disputar as quartas de final do torneio continental após oito anos. Na fase anterior, eliminou o Jorge Wilstermann com duas vitórias, por 3 a 1 e 2 a 0.
Na história da competição, os clubes se enfrentaram duas vezes, em 2013, pela Fase de Grupos, com uma vitória para cada lado. O vencedor da fase enfrentará River Plate-ARG ou Nacional-URU nas semifinais.
O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o Libertad na manhã desta segunda-feira (07). O treinador Abel Ferreira, em isolamento por ter testado positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (4), acompanhou as atividades ministradas por Vitor Castanheira em tempo real com imagens de um drone, por intermédio de uma estrutura montada pelo Centro de Inteligência do Palmeiras (CIP).
Data: 08 de Dezembro de 2020Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Árbitro: Fernando Rapallini-ARGAssistentes: Juan Belatti-ARG e Diego Bonfá-ARGVAR: Mauro Vigliano-ARG
Transmissão: – SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Jorginho)– FOX SPORTS (TV por assinatura)
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SITE OFICIAL DO SBT e FOX PLAY.
PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Vina; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Veron. Técnico: Vitor Castanheira (Abel Ferreira está com Covid-19);
Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Luan Silva (machucados);Covid-19: Abel Ferreira e Marcos Rocha;
LIBERTAD: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris, Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez, Sebastián Ferreira. Técnico: Gustavo Morínigo