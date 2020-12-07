Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Libertad-PAR x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalação

Confira as informações do confronto válido pelo jogo de ida das quartas da Libertadores
...
LanceNet

07 dez 2020 às 20:38

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 20:38

Crédito: AFP
Em jogo válido pela ida das quartas da Copa Libertadores, Libertad e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Com a melhor campanha da Fase de Grupos, o Verdão eliminou o Delfín-EQU nas oitavas de final com placar agregado de 8 a 1 e assumiu o posto de melhor ataque da Copa Libertadores, com 25 gols.
Já o time paraguaio volta a disputar as quartas de final do torneio continental após oito anos. Na fase anterior, eliminou o Jorge Wilstermann com duas vitórias, por 3 a 1 e 2 a 0.
Na história da competição, os clubes se enfrentaram duas vezes, em 2013, pela Fase de Grupos, com uma vitória para cada lado. O vencedor da fase enfrentará River Plate-ARG ou Nacional-URU nas semifinais.
>> CONFIRA O CHAVEAMENTO COMPLETO DA LIBERTADORES
O Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o Libertad na manhã desta segunda-feira (07). O treinador Abel Ferreira, em isolamento por ter testado positivo para a Covid-19 na última sexta-feira (4), acompanhou as atividades ministradas por Vitor Castanheira em tempo real com imagens de um drone, por intermédio de uma estrutura montada pelo Centro de Inteligência do Palmeiras (CIP).
RETORNOS DE RONY E GUSTAVO SCARPA
Data: 08 de Dezembro de 2020Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai
Árbitro: Fernando Rapallini-ARGAssistentes: Juan Belatti-ARG e Diego Bonfá-ARGVAR: Mauro Vigliano-ARG
Transmissão: – SBT (TV aberta para todo o Brasil, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Jorginho)– FOX SPORTS (TV por assinatura)
O assinante poderá assistir ao jogo online pelo SITE OFICIAL DO SBT e FOX PLAY.
PALMEIRAS: Weverton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Matías Vina; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Gabriel Veron. Técnico: Vitor Castanheira (Abel Ferreira está com Covid-19);
Desfalques: Felipe Melo, Wesley, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Luan Silva (machucados);Covid-19: Abel Ferreira e Marcos Rocha;
LIBERTAD: Martín Silva; Pablo Adorno, Matias Espinoza, Iván Piris, Diego Viera; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Alexander Mejía, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez, Sebastián Ferreira. Técnico: Gustavo Morínigo

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados