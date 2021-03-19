Liberado! Geuvânio é registrado no BID da CBF

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Contratado no começo da semana, o atacante Geuvânio está registrado no BID da CBF e apto para entrar em campo com a camisa da Chapecoense.

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Agora, cabe ao técnico Umberto Louzer ver qual será o melhor momento para colocar o novo reforço dentro das quatro linhas.

Após disputar o último brasileiro pelo Atlético-MG, o atleta desembarcou na Arena Condá e assinou contrato até dezembro.

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