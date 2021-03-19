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futebol

Liberado! Geuvânio é registrado no BID da CBF

Nome do atacante apareceu no BID e ele pode ser utilizado pelo técnico Umberto Louzer...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2021 às 19:57
Crédito: Divulgação/Chapecoense
Contratado no começo da semana, o atacante Geuvânio está registrado no BID da CBF e apto para entrar em campo com a camisa da Chapecoense.
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Agora, cabe ao técnico Umberto Louzer ver qual será o melhor momento para colocar o novo reforço dentro das quatro linhas.
Após disputar o último brasileiro pelo Atlético-MG, o atleta desembarcou na Arena Condá e assinou contrato até dezembro.
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Carreira
Revelado pelo Santos, Geuvânio coleciona passagens por grandes clubes do país, como, por exemplo, Flamengo e Atlético-MG.

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