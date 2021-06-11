Liberado após cumprir quarentena, Arrascaeta volta a treinar com o Uruguai para a Copa América

Crédito: Divulgação/AUF

Após testar positivo para a Covid-19 e cumprir 10 dias de quarentena, Arrascaeta está liberado para voltar aos trabalhos. Na manhã desta sexta-feira, o meia do Flamengo participou normalmente do treino da seleção do Uruguai, em Montevidéu, visando a disputa da Copa América.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoInfectado pela doença, Arrascaeta desfalcou o Uruguai nas duas rodadas das Eliminatórias disputadas na última semana, contra Paraguai e Venezuela. Ambas as partidas terminaram em empate por 0 a 0.

Agora, o grupo comandado por Óscar Tabárez volta as atenções para a Copa América. A equipe seguirá trabalhando no período da manhã até a próxima quarta-feira, quando embarcará ao Brasil. De folga na primeira rodada do Grupo A, a Celeste estreará no torneio contra a Argentina, na próxima sexta-feira, no Mané Garrincha.

Vale lembrar que Arrascaeta e os outros quatro convocados para a Copa América podem desfalcar o Flamengo em até nove partidas até o fim do torneio. Veja a lista:

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