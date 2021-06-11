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Liberado após cumprir quarentena, Arrascaeta volta a treinar com o Uruguai para a Copa América

Meia ficou fora dos dois jogos das Eliminatórias em função do teste positivo para Covid-19. Ele pode perder até 10 partidas do Flamengo até o fim do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 16:11

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 16:11

Crédito: Divulgação/AUF
Após testar positivo para a Covid-19 e cumprir 10 dias de quarentena, Arrascaeta está liberado para voltar aos trabalhos. Na manhã desta sexta-feira, o meia do Flamengo participou normalmente do treino da seleção do Uruguai, em Montevidéu, visando a disputa da Copa América.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoInfectado pela doença, Arrascaeta desfalcou o Uruguai nas duas rodadas das Eliminatórias disputadas na última semana, contra Paraguai e Venezuela. Ambas as partidas terminaram em empate por 0 a 0.
Agora, o grupo comandado por Óscar Tabárez volta as atenções para a Copa América. A equipe seguirá trabalhando no período da manhã até a próxima quarta-feira, quando embarcará ao Brasil. De folga na primeira rodada do Grupo A, a Celeste estreará no torneio contra a Argentina, na próxima sexta-feira, no Mané Garrincha.
Vale lembrar que Arrascaeta e os outros quatro convocados para a Copa América podem desfalcar o Flamengo em até nove partidas até o fim do torneio. Veja a lista:
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
13/06 - Flamengo x América-MG - Campeonato Brasileiro16/06 - Flamengo x Coritiba - Copa do Brasil19/06 - Flamengo x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro23/06 - Flamengo x Fortaleza - Campeonato Brasileiro27/06 - Juventude x Flamengo - Campeonato Brasileiro01/07 - Cuiabá x Flamengo - Campeonato Brasileiro04/07 - Flamengo x Fluminense - Campeonato Brasileiro08/07 - Atlético-MG x Flamengo - Campeonato Brasileiro11/07* - Flamengo x Chapecoense - Campeonato Brasileiro
* data ainda não confirmada

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