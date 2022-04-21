Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewis Hamilton e Serena Williams se juntam a bilionário pela compra do Chelsea

Piloto de Fórmula 1 e tenista estão juntos com Sir Martin Broughton na oferta pelo clube inglês...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 08:47

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:47

Lewis Hamilton e Serena Williams estão juntos com Sir Martin Broughton pela compra do Chelsea, segundo a "Sky News". O piloto de Fórmula 1 e a tenista estão dispostos a contribuir com 10 milhões de libras (R$ 60,5 milhões) cada um. A expectativa é de que o clube seja vendido por 2,5 bilhões de libras (R$ 15 bilhões).De acordo com as informações, Broughton está em contato com a dupla há algumas semanas. Nos Blues, Hamilton, que é torcedor do Arsenal, desempenharia um papel formal para promover diversidade, equidade e inclusão caso o bilionário inglês consiga comprar o Chelsea.
> Veja a tabela da Premier League
O Raine Group, banco que está supervisionando a venda do Chelsea, pode apresentar seu ofertante preferido ainda nesta semana. Broughton, que está liderando a oferta, é torcedor dos Blues e possui diversos investidores para arrecadar fundos.
Desde março, Roman Abramovich, empresário russo e atual dono do Chelsea, vem sofrendo sanções do Reino Unido por supostas ligações com Vladimir Putin, presidente da Rússia. O país está sendo alvo de boicotes por outras nações devido a guerra na Ucrânia.
Crédito: RomanAbramovichestávendendooChelsea(Foto:IANKINGTON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados