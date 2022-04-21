Lewis Hamilton e Serena Williams se juntam a bilionário pela compra do Chelsea

Lewis Hamilton e Serena Williams estão juntos com Sir Martin Broughton pela compra do Chelsea, segundo a "Sky News". O piloto de Fórmula 1 e a tenista estão dispostos a contribuir com 10 milhões de libras (R$ 60,5 milhões) cada um. A expectativa é de que o clube seja vendido por 2,5 bilhões de libras (R$ 15 bilhões).De acordo com as informações, Broughton está em contato com a dupla há algumas semanas. Nos Blues, Hamilton, que é torcedor do Arsenal, desempenharia um papel formal para promover diversidade, equidade e inclusão caso o bilionário inglês consiga comprar o Chelsea.