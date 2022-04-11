Lewandowski possui acordo com o Barcelona, segundo canal

O atacante Robert Lewandowski não irá renovar seu contrato com o Bayern de Munique e possui um acordo para jogar no Barcelona, segundo o canal polonês "TVPSport". O atleta já teria avisado a Oliver Kahn, dirigente do clube alemão, da sua decisão.As informações na Polônia apontam que o centroavante tem um acordo verbal com a equipe blaugrana por três temporadas. No entanto, o atleta tem contrato com o Bayern até 2023 e os bávaros não se manifestaram sobre a situação do camisa nove.

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Pini Zahavi, empresário de Lewandowski, escuta ofertas do mercado, uma vez que o contrato de seu cliente expira em pouco mais de um ano. No entanto, o Barça deve ter que pagar cerca de 23 milhões de euros para adquirir o veterano de 33 anos.

Na atual temporada, Lewandowski é o grande nome do Bayern de Munique novamente. Em 38 partidas disputadas entre Bundesliga e Champions League, o camisa nove já anotou 44 gols, contribuiu com quatro assistências e está disputando ambos os títulos.