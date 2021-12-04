Lewandowski marca duas vezes, Bayern de Munique vence o Borussia Dortmund e segue na liderança

Em confronto direto pela liderança da Bundesliga, Borussia Dortmund e Bayern de Munique enfrentaram-se neste sábado. A partida terminou com vitória do Bayern, que contou com dois gols de Robert Lewandowski e um de Coman para manter a primeira colocação da competição.
NA FRENTEJá no início do confronto deste sábado, o Borussia Dortmund deu alegria para a sua torcida, e abriu o placar no Signal Iduna Park. Com apenas cinco minutos de partida, a equipe da casa marcou com Julian Brandt após assistência de Jude Bellingham.
EMPATELogo após o gol do Borussia Dortmund, o Bayern de Munique, que perderia a liderança com a derrota, foi ao ataque para responder. Aos nove minutos, o time bávaro empatou após Muller conceder assistência para o gol do artilheiro Lewandowski. O time visitante chegou ao gol da virada aos 44 minutos, quando Kingsley Coman colocou sua equipe na frente do placar.
SEMPRE ELEAtrás do placar, o Borussia Dortmund fez a sua grande arma trabalhar no confronto, e tudo deu certo já no início do segundo tempo quando, aos três minutos, Jude Bellingham concedeu mais uma assistência, e o craque Erling Braut Haaland empatou o jogo.
VITÓRIAO segundo tempo seguiu um ritmo mais morno, e a oportunidade de vitória do Bayern de Munique surgiu aos 30 minutos, quando Serge Gnabry sofreu um pênalti. Na cobrança, Robert Lewandowski colocou a bola para dentro da rede, dando a vitória para os bávaros.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund enfrenta o Besiktas às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League. O Bayern também atua pela Champions, mas às 17h (de Brasília) de quarta-feira contra o Barcelona.