Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski e Haaland brilham no começo da Bundesliga de 2021/22

Atacantes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund foram destaques neste início da Bundesliga ao marcarem gols...

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 set 2021 às 16:24
Confira os gols marcados por Robert Lewandowski e Erling Haaland nas primeiras três rodadas do Campeonato Alemão de 2021/22, antes da primeira parada internacional. Juntos, os atacantes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund somaram oito gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados