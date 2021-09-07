Lewandowski e Haaland brilham no começo da Bundesliga de 2021/22

Confira os gols marcados por Robert Lewandowski e Erling Haaland nas primeiras três rodadas do Campeonato Alemão de 2021/22, antes da primeira parada internacional. Juntos, os atacantes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund somaram oito gols.
Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 16:24
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