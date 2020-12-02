Leven Siano? Jorge Salgado? Próximo presidente do Vasco só deverá ser conhecido em janeiro

Crédito: Leven Siano x Jorge Salgado. Cada um foi o mais votado em uma votação para presidente (Divulgação

O Vasco só deverá conhecer o seu próximo presidente no ano que vem. Isso porque uma divergência jurídica adiou o julgamento da validade da eleição do dia 7 de novembro no colegiado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ). A apreciação, agora, será após o recesso do Judiciário, em janeiro.Na última terça-feira, o desembargador Camilo Ribeiro Rulière havia solicitado data para julgamento do colegiado da Primeira Câmara e foi atendido: a marcação se deu para o dia 17 deste dezembro, de modo virtual. Contudo, o presidente da Assembleia Geral do clube, Faués Mussa, contestou o modo de realização, o que, pelo regimento interno do TJ-RJ, automaticamente, postergou o julgamento.

O dirigente vascaíno entende ser importante a participação das partes envolvidas no processo no debate, o que não ocorreria em caso de julgamento ainda este ano. Tal desenrolar foi publicado primeiramente pelo site "Esporte News Mundo", e confirmado pelo LANCE!.

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