Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Leven Siano? Jorge Salgado? Próximo presidente do Vasco só deverá ser conhecido em janeiro
futebol

Leven Siano? Jorge Salgado? Próximo presidente do Vasco só deverá ser conhecido em janeiro

Julgamento sobre a validade da eleição que teve o advogado como o mais votado, no dia 7 de novembro, só vai ocorrer após o recesso do Judiciário. Isso após ação de Faués Mussa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 16:02

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:02

Crédito: Leven Siano x Jorge Salgado. Cada um foi o mais votado em uma votação para presidente (Divulgação
O Vasco só deverá conhecer o seu próximo presidente no ano que vem. Isso porque uma divergência jurídica adiou o julgamento da validade da eleição do dia 7 de novembro no colegiado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RJ). A apreciação, agora, será após o recesso do Judiciário, em janeiro.Na última terça-feira, o desembargador Camilo Ribeiro Rulière havia solicitado data para julgamento do colegiado da Primeira Câmara e foi atendido: a marcação se deu para o dia 17 deste dezembro, de modo virtual. Contudo, o presidente da Assembleia Geral do clube, Faués Mussa, contestou o modo de realização, o que, pelo regimento interno do TJ-RJ, automaticamente, postergou o julgamento.
O dirigente vascaíno entende ser importante a participação das partes envolvidas no processo no debate, o que não ocorreria em caso de julgamento ainda este ano. Tal desenrolar foi publicado primeiramente pelo site "Esporte News Mundo", e confirmado pelo LANCE!.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que, pelo estatuto do Vasco, a posse do novo presidente é na segunda quinzena de janeiro. Até o momento, Luiz Roberto Leven Siano foi o mais votado na eleição do dia 7 de novembro (com cinco candidatos e presencial), enquanto Jorge Salgado superou Julio Brant no pleito do dia 14 de novembro (híbrido, em que somente os dois concorreram). Como os dois eventos estão judicializados, uma terceira votação foi proposta, mas Leven Siano é contrário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados