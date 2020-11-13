Leven Siano entra com mandado de segurança no STJ contra eleição deste sábado do Vasco

Os bastidores do Vasco fervem. Após entrar com pedido de reconsideração, na última quinta-feira, da suspensão da eleição do último sábado, desta vez Luiz Roberto Leven Siano foi mais incisivo. Nesta sexta, por meio de seu advogado, ele deu entrada num mandado de segurança para que o pleito deste sábado não ocorra. A informação foi publicada inicialmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!, que ouviu a defesa.- Houve aquela decisão de sábado, do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que revogou a decisão do desembargador que realizava o pleito presencial no dia 7. Ontem (quinta), ingressamos com um pedido de reconsideração. Há uma eleição ilegal convocada e vimos que a reconsideração não vai sair. Como temos urgência, entramos com o mandado de segurança. Foi uma decisão (da suspensão da eleição de sábado) teratológica, absurda, despropositada e ilegal. Por isso o mandado, acompanhado da liminar - explicou, ao LANCE!, o advogado de Leven Siano, Wadih Damous.