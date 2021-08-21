Levante x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações da partida do Campeonato Espanhol

Após estrear com goleada na primeira rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid agora visita o Levante. Neste domingo, o time de Carlo Ancelotti encara os adversários às 17h (horário de Brasília). Autor de um gol contra o Alavés no último final de semana, Vinicius Junior deve começar no banco de reservas novamente. O comandante italiano falou sobre a partida em coletiva de imprensa.
- Temos que repetir o jogo com o Alavés. Estivemos bem. Temos que fazer um primeiro tempo melhor, tentando jogar com mais intensidade, velocidade com a bola. Estamos trabalhando e vejo bem a equipe. Acho que podemos jogar um bom jogo - disse Ancelotti, que também falou sobre o atual elenco do Real Madrid:
- Tal como está, pode competir com tudo. Temos estrelas muito grandes. Não vou citar todos, mas são Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Karim, Bale, Hazard... Este plantel está cheio de estrelas. Você tem que ter esse compromisso com eles. As estrelas trabalham para ganhar títulos - disse o técnico do time espanhol.
FICHA TÉCNICALevante x Real MadridCampeonato Espanhol - 2ª rodada
Data e horário: 22/08/2021, às 17h (de Brasília)Local: Ciudad de ValenciaÁrbitro: Cuadra FernándezTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMESLEVANTE (Técnico: Paco López)Fernandez; Coke, Rober, Duarte; Son, Campana, Melero, Clerc; De Frutos, Marti, Morales
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Vazquez, Nacho, Militao, Alaba; Valverde, Casemiro, Isco; Bale, Benzema, Hazard