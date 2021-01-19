Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Letal no primeiro tempo, Leicester bate o Chelsea no Inglês e assume a liderança momentaneamente
Letal no primeiro tempo, Leicester bate o Chelsea no Inglês e assume a liderança momentaneamente

Time de Brendan Rodgers constrói vantagem na etapa inicial, administra resultado, e seca rivais de Manchester nesta quarta-feira para continuar no topo da tabela...
LanceNet

19 jan 2021 às 19:16

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
O Campeonato Inglês tem um novo líder. Pelo menos por enquanto. O Leicester recebeu o Chelsea nesta terça-feira, no King Power Stadium, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ndidi e Maddison. Com o resultado, os Foxes chegam aos 38 pontos, assumem a liderança, e secam o Manchester United, que joga nesta quarta.
+ Veja a tabela da Premier LeagueLETALO time de Brendan Rodgers construiu a vantagem no primeiro tempo e apenas administrou o ritmo na etapa final. O volante Ndidi abriu o placar logo aos cinco minutos após pegar sobra na entrada da área e acertar lindo chute. Aos 40, Albrighton fez belo lançamento, Maddison dominou bonito e tocou na saída de Mendy para definir o resultado.
BOA DEFESANa etapa final, o Leicester não se expôs tanto e segurou a vantagem. O Chelsea ficou com a bola, tentou ensaiar uma pressão, mas não furou a defesa dos Foxes. No fim, Werner chegou a marcar, mas o gol foi anulado por impedimento.
BOM MOMENTOO Leicester engatou o quinto jogo sem saber o que é perder e agora é o líder do Campeonato Inglês. O reinado, porém, pode durar pouco. O Manchester Untied entra em campo nesta quarta-feira, e pode retomar o primeiro lugar. O Manchester City também joga, e, caso vença, ultrapassará o time de Brendan Rodgers.
SEQUÊNCIA​Leicester e Chelsea voltam a campo no fim de semana pela Copa da Inglaterra. A Raposa encara o Brentford, fora de casa, no domingo, enquanto os Blues recebem o Luton Town no mesmo dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados