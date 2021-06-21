Letais! Muniz iguala Pedro na vice-artilharia, e trio de centroavantes do Flamengo chega a 57% dos gols feitos

Crédito: Arte LANCE!

A zaga ainda carece de suplentes confiáveis, Gerson está de saída e há poucos pontas de peso no elenco. Mas se há algo que o Flamengo não pode reclamar é em relação aos seus centroavantes. Se não tem Gabigol, tem Pedro indo às redes. Se não tem Pedro, Rodrigo Muniz mostra serviço e marca até de bicicleta, como ocorreu diante do Red Bull Bragantino, na derrota do último sábado, quando anotou dois gols e chegou a nove na temporada (veja abaixo).Muniz, aliás, igualou Pedro na vice-artilharia do clube na temporada. Ambos só não têm mais gols do que Gabriel Barbosa, autor de 15. Junto, o trio de centroavantes soma 33 dos 58 gols do Flamengo na temporada, o que resulta em 57% dos tentos da equipe de Rogério Ceni somando todas as competições.

Das três, a trajetória de Muniz está em voga pela rápida ascensão: em 2020, voltou de empréstimo após pedido antecipado de Ceni. Nesta temporada, recusou uma oferta do Genk, da Bélgica, se consolidou e provou já ser uma realidade: os nove gols foram marcados ao longo de 19 partidas, sendo sete como titular - ele precisa de 95 minutos em campo para balançar a rede.

Para o próximo jogo, visando se recuperar da recente derrota em casa, o Flamengo volta ao Maracanã. E pode ser que Pedro retorne e inicie ao lado de Muniz no ataque. Assim, Michael deixaria o time e o corredor esquerdo para Bruno Henrique. Ceni ainda estuda tal opção para a partida, cujo adversário será um velho conhecido do treinador: o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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