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Letais! Muniz iguala Pedro na vice-artilharia, e trio de centroavantes do Flamengo chega a 57% dos gols feitos

Rubro-Negro vê ascensão de Rodrigo Muniz após a joia optar por não ir para o futebol belga e ostenta três goleadores que já marcaram, juntos, 33 gols na temporada; veja números...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 05:55

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 05:55

Crédito: Arte LANCE!
A zaga ainda carece de suplentes confiáveis, Gerson está de saída e há poucos pontas de peso no elenco. Mas se há algo que o Flamengo não pode reclamar é em relação aos seus centroavantes. Se não tem Gabigol, tem Pedro indo às redes. Se não tem Pedro, Rodrigo Muniz mostra serviço e marca até de bicicleta, como ocorreu diante do Red Bull Bragantino, na derrota do último sábado, quando anotou dois gols e chegou a nove na temporada (veja abaixo).Muniz, aliás, igualou Pedro na vice-artilharia do clube na temporada. Ambos só não têm mais gols do que Gabriel Barbosa, autor de 15. Junto, o trio de centroavantes soma 33 dos 58 gols do Flamengo na temporada, o que resulta em 57% dos tentos da equipe de Rogério Ceni somando todas as competições.
Das três, a trajetória de Muniz está em voga pela rápida ascensão: em 2020, voltou de empréstimo após pedido antecipado de Ceni. Nesta temporada, recusou uma oferta do Genk, da Bélgica, se consolidou e provou já ser uma realidade: os nove gols foram marcados ao longo de 19 partidas, sendo sete como titular - ele precisa de 95 minutos em campo para balançar a rede.
Para o próximo jogo, visando se recuperar da recente derrota em casa, o Flamengo volta ao Maracanã. E pode ser que Pedro retorne e inicie ao lado de Muniz no ataque. Assim, Michael deixaria o time e o corredor esquerdo para Bruno Henrique. Ceni ainda estuda tal opção para a partida, cujo adversário será um velho conhecido do treinador: o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.
LISTA DE ARTILHEIROS DO FLA NA TEMPORADA
Gabigol - 15Pedro - 9Rodrigo Muniz - 9Vitinho - 6Arrascaeta - 5Bruno Henrique - 4Michael - 2Willian Arão - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Gustavo Henrique - 1João Gomes - 1

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